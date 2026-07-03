REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę

Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lipca 2026, 09:54
Marcin Stanecki
Marcin Stanecki
Radca Prawny, specjalista ds. bhp
kierowca upał w samochodzie aucie klimatyzacja pracodawca bhp upał
Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Fala upałów w Polsce powoduje, że w samochodach bez klimatyzacji trudno jest funkcjonować. Bywa, że w środku jest 40 stopni. Czy kierowca może pracować w aucie bez klimatyzacji? Przepisy BHP nie określają obowiązku zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę. Co może zrobić pracownik?

Obowiązki pracodawcy wynikające z wysokiej temperatury w miejscu pracy

Obowiązujące w Polsce przepisy bhp określają minimalne normy temperatury w pomieszczeniach pracy, natomiast co do zasady nie wskazują maksymalnej dopuszczalnej temperatury środowiska pracy w sytuacjach, w których wysoka temperatura nie wynika bezpośrednio z procesu technologicznego. Przykładowo maksymalna dopuszczalna wartość temperatury została określona w przepisach bhp dotyczących operatorów żurawi. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147) niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie jest niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Nie oznacza to, że pracodawcy z powodu nie określenia w przepisach maksymalnej temperatury, zwolnieni zostali z obowiązku chronienia zdrowia i życia pracownika w czasie upałów. Ten obowiązek zatem jest i pracodawca musi się z niego wywiązać. Może to uczynić m.in. poprzez:

  • zapewnienie możliwości pracy w zacienionym miejscu;
  • zapewnienie dostępu do prysznicy;
  • odpowiednią organizację pracy (wcześniejsze rozpoczęcie pracy, unikanie południowych upałów, zapewnienie dodatkowych przerw);
  • przekazanie instruktażu udzielania pierwszej pomocy (ze szczególnym uwzględnieniem wyczerpania cieplnego, udaru cieplnego lub słonecznego);
  • zmniejszenie intensywności prac wykonywanych przez pracowników;
  • zapewnienie środków ochrony osobistej (odzież przepuszczająca powietrze i odporna na promieniowanie UV, nakrycie głowy, odpowiedni krem przeciwsłoneczny i okulary przeciwsłoneczne), i zbiorowej (zapewnienie klimatyzacji, odpowiednia wentylacja miejsca pracy).

Pracodawcy mogą także na podstawie obecnie obowiązujących przepisów określonych w dziale szóstym Kodeksu pracy stosować różnego rodzaju rozwiązania organizacyjne związane z czasem pracy, m.in.:

  • art. 139 pozwala na ustalenie przerywanego czasu pracy – jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
  • art. 145 daje pracodawcy możliwość skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia poprzez ustanowienie przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo obniżenie tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Bezpłatne napoje dla pracowników w upale

Jednakże najważniejszym rozwiązaniem służącym ochronie pracowników przed przegrzaniem jest obowiązek zapewnienia im bezpłatnych napojów profilaktycznych, którego szczegółowe zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279, z późn. zm.). Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia pracodawca jest bezwzględnie zobligowany do zaopatrzenia w napoje osób wykonujących prace na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C. Ten sam obowiązek prawny ma zastosowanie również na wszystkich pozostałych stanowiskach pracy, na których temperatura powietrza spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

REKLAMA

Monitor BHP – wydanie cyfrowe
Autopromocja

Monitor Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
Wydanie cyfrowe

Sprawdź

Czy pracodawca musi zapewniać klimatyzację w samochodzie?

Kończąc, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia klimatyzacji, zarówno w pomieszczeniach pracy jak i w kabinie samochodu. Brak jest podstawy nakazującej tego typu działanie. Pomimo to pracodawca powinien skorzystać z przedstawionych rozwiązań, po to aby nie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia jakim jest wypadek w pracy. W razie bowiem, gdyby do niego doszło, to pracodawca będzie rozliczony przez inspektora pracy, a w skrajnej sytuacji, prokuratora, z tego, co zrobił albo nie zrobił, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w upale?

Należy również pamiętać, że pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy w sytuacji, gdy zagrożone jest jego zdrowie lub życie. Oznacza to, że jeżeli temperatura w kabinie oscyluje wokół 40 stopni, a pracownik uzna, że jego zdrowie lub życie jest zagrożone, ma prawo zjechać na najbliższy parking i odpocząć. Jego obowiązkiem jest poinformowanie pracodawcy o sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia. Za czas powstrzymania się od pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. I o tym musimy przede wszystkim pamiętać w codziennej gonitwie za pieniędzmi.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Gdy jest gorąco w pracy czyli letnie obowiązki pracodawcy względem pracowników [BHP]
Gdy jest gorąco w pracy czyli letnie obowiązki pracodawcy względem pracowników [BHP]
Czy pracodawca dowie się, kto zgłosił go do PIP? Od 8 lipca 2026 r. ważne zmiany w kontrolach
Czy pracodawca dowie się, kto zgłosił go do PIP? Od 8 lipca 2026 r. ważne zmiany w kontrolach
Rozporządzenie w sprawie pracy w upale. Nadzwyczajne posiedzenie 29 czerwca 2026 r. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi
Rozporządzenie w sprawie pracy w upale. Nadzwyczajne posiedzenie 29 czerwca 2026 r. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.
Dlaczego RPO krytykuje projekt ustawy o równych pensjach kobiet i mężczyzn?
03 lip 2026

RPO skierował do MRPiPS krytyczną opinię do projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Ostrzega, że po wejściu w życie przepisów będą działały aż cztery organy w sprawach równości w zatrudnieniu, co może skomplikować ochronę przed dyskryminacją płacową zamiast ją poprawić. Dlaczego taka komplikacja systemu równości płac, zamiast jednego organu?
Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę
03 lip 2026

Fala upałów w Polsce powoduje, że w samochodach bez klimatyzacji trudno jest funkcjonować. Bywa, że w środku jest 40 stopni. Czy kierowca może pracować w aucie bez klimatyzacji? Przepisy BHP nie określają obowiązku zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę. Co może zrobić pracownik?
Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
02 lip 2026

Są różne sposoby na zachowanie ciągłości pracy w okresie wakacyjnym, np.: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe? Oto praktyczne wskazówki.

REKLAMA

Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty? Święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie
02 lip 2026

Pytanie "Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty?" postawił w petycji prezes Zarządu Fundacji „Można Lepiej!”, Krzysztof Kwarciak. Dokładnie chodzi o to, dlaczego święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie? Oto odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji największym wyzwaniem pracodawców. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tym sektorze? Nie chodzi o wynagrodzenie
02 lip 2026

Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji jest obecnie największym wyzwaniem pracodawców sektora przemysłowego i magazynowania. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tych branżach? Okazuje się, że nie chodzi o wynagrodzenie. Przykładem jest komfort pracy zapewniany np. przez dostępność klimatyzacji.
Gdy jest gorąco w pracy czyli letnie obowiązki pracodawcy względem pracowników [BHP]
02 lip 2026

Gdy jest gorąco w pracy, na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki wynikające z zasad BHP. Na co mogą liczyć pracownicy pracujący w upale? Jaka kara grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów?
Czy pracodawca dowie się, kto zgłosił go do PIP? Od 8 lipca 2026 r. ważne zmiany w kontrolach
02 lip 2026

Pracodawca co do zasady nie dowie się, kto złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Takie gwarancje przewidują przepisy, a od 8 lipca 2026 r. PIP zyska dodatkowo nowe, znacznie silniejsze uprawnienia wobec firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych. Inspektor będzie mógł doprowadzić do wydania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy.

REKLAMA

Nowe korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Znamy stanowisko POPON co do zmian w programie PFRON: koniec wypożyczania, początek posiadania
02 lip 2026

Osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego z centralnej wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą musiały go oddawać. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, który umożliwi przekazanie takich urządzeń na własność. Jednocześnie PFRON uruchomił nową odsłonę programu wypożyczalni – działać ma ona do końca 2028 roku, otwierając się także na nowych beneficjentów. Znamy opinię Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), która przekazała do Sejmu stanowisko do komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2701).

Ile zarabia HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]
01 lip 2026

Ile zarabia się w HR? Sprawdzamy stawki aktualne na 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia już na starcie? Wiele się zmienia w zarobkach pracowników tego segmentu. Tabela porównuje wynagrodzenia z 2020 r. i wskazuje procentowe podwyżki płac. Jakie wnioski powstają?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA