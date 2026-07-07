REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?

Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lipca 2026, 19:12
cyberbezpieczeństwo presja stres wypalenie zawodowe ciso
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?

Duża presja na pracownikach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Wraz ze wzrostem skali i złożoności cyberzagrożeń rośnie znaczenie osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, które czuwają nad ciągłością działania organizacji. Choć znaczenie cyberbezpieczeństwa dla funkcjonowania organizacji stale rośnie, osoby odpowiedzialne za ten obszar - takie jak CISO (Dyrektor do spraw Bezpieczeństwa Informacji) - często mierzą się z dużą presją, ograniczonym wpływem na strategiczne decyzje i odpowiedzialnością wykraczającą poza ich realne kompetencje. Zdaniem ekspertów Palo Alto Networks rosnąca presja i odpowiedzialność sprawiają, że obecny model roli CISO staje się coraz mniej zrównoważony, prowadząc do wypalenia zawodowego i dużej rotacji wśród managerów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Za rosnącą presją na osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo stoi również szerszy problem, który dotyczy dziś całej kadry zarządzającej. Według raportu Hays Poland tylko 31% liderów deklaruje, że otrzymuje wsparcie od swoich przełożonych, a 65% wskazuje brak realnego wpływu na kluczowe decyzje jako źródło frustracji. W efekcie 39% menedżerów przyznaje, że w kolejnej roli chciałoby zrezygnować z zarządzania ludźmi. W przypadku osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo: brak wsparcia i realnego wpływu na strategiczne decyzje szybko prowadzi do przeciążenia, wypalenia zawodowego i częstych rotacji na tym stanowisku.

Ogromna odpowiedzialność CISO

Gdy dochodzi do poważnego incydentu, CISO przejmuje koordynację działań całej organizacji i działa pod ogromną presją czasu oraz odpowiedzialności. Musi podejmować kluczowe decyzje w oparciu o niepełne dane, współpracując z zespołami prawnymi, do spraw komunikacji i zespołami utrzymania, mając świadomość, że każda minuta zwłoki może zwiększać straty wizerunkowe i finansowe. Gdy sytuacja zostaje opanowana, jego wpływ na strategiczne decyzje często zostaje ograniczony, choć odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje nieoptymalnych decyzji nadal pozostaje po jego stronie.

Kryzys kadrowy

Efektem tej presji jest narastający kryzys kadrowy. Średni czas pełnienia funkcji CISO skrócił się do zaledwie 18–26 miesięcy, a aż 9 na 10 managerów deklaruje umiarkowany lub wysoki poziom stresu. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że szczyt kariery zawodowej takich ekspertów często przypada na wymagający etap życia prywatnego, związany m.in. z opieką nad starzejącymi się rodzicami czy obowiązkami rodzinnymi, co dodatkowo obniża ich odporność na długotrwały stres.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Współczesne cyberbezpieczeństwo jest znacznie bardziej złożone niż jeszcze dekadę temu, a ataki wspierane przez sztuczną inteligencję wymagają reakcji w czasie rzeczywistym. Obecny model, w którym odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo spoczywa na jednej osobie, jest systemowo niewydolny i stanowi ryzyko dla organizacji. W takich realiach organizacje powinny przestać postrzegać specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa wyłącznie jako ekspertów technicznych. Budowanie realnej odporności wymaga, aby mieli oni stałe miejsce przy stole decyzyjnym i byli włączani w kluczowe procesy biznesowe, takie jak fuzje i przejęcia, transformacja cyfrowa czy wdrażanie strategii wykorzystania sztucznej inteligencji – wskazuje Tomasz Pietrzyk, dyrektor techniczny w Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wspólna odpowiedzialność odpornej organizacji

Odporność organizacji wymaga podejścia, w którym odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest wspólna, a nie jest przypisana wyłącznie do jednej roli. Kluczowe staje się wsparcie osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo poprzez wprowadzanie automatyzacji i sztucznej inteligencji, które pomagają ograniczyć nadmiar informacji operacyjnych i pozwalają skupić się na zarządzaniu ryzykiem, a nie codziennej obsłudze potoków informacji. Jak podkreślają eksperci, wraz ze wzrostem presji na osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo coraz większego znaczenia nabierają nie tylko kompetencje techniczne, ale też umiejętność współpracy, komunikacji i działania pod presją. W praktyce to one mają dziś kluczowe znaczenie dla odporności i stabilności całej organizacji.

Źródło: Palo Alto

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
07 lip 2026

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?
Staże i praktyki wakacyjne: czy wynagrodzenie jest konieczne? Obowiązki pracodawcy i nadchodzące zmiany
07 lip 2026

Wakacje to dla wielu firm moment, w którym pojawia się temat staży i praktyk. Z jednej strony organizacje chcą pozyskać młode talenty, odciążyć zespoły i sprawdzić potencjalnych przyszłych pracowników. Z drugiej – staż lub praktyka nie mogą być traktowane jako wygodny sposób na pozyskanie taniej albo darmowej siły roboczej. Zwłaszcza dziś, gdy na rynku pojawia się coraz silniejsze oczekiwanie, aby takie formy współpracy były jasno opisane, sensownie zaplanowane i sprawiedliwie wynagradzane. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Drastyczne opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt w Polsce - nawet 3 lata. Problem kart pobytu boleśnie dotyka cudzoziemców i polskich pracodawców
06 lip 2026

Polacy nie znają skali problemu i jego ogromnego znaczenia dla setek tysięcy cudzoziemców mieszkających w Polsce - drastycznych opóźnień w wydawaniu zezwoleń na pobyt (kart pobytu). Obecnie czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich wynosi minimum rok, a nierzadko sięga nawet 3 lat - pisze czytelnik.
Budownictwo z najwyższym popytem na pracowników i wysokimi zarobkami: kierownicy budów zarabiają do 36 tys. zł
07 lip 2026

Budownictwo notuje obecnie najwyższy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. Stoją za tym inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy szukają szeregowych robotników i też dobrze płacą.

REKLAMA

Emerytura w wieku 58 lat - tego chcą Polacy. W jakim wieku przechodzimy na emeryturę i dlaczego?
06 lip 2026

Emerytura w wieku 58 lat - to wymarzony moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie przechodzimy na emeryturę i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?
PGG z korzyścią dla pracowników rozszerza zasady zaliczania stażu pracy. Wiele osób zyska więcej uprawnień, jak: wyższe nagrody, odprawy, karta górnika
06 lip 2026

PGG zalicza pracownikom okresy pracy zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale także do uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu, jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna. Wiele osób zyska więcej uprawnień lub wyższe kwoty.
Praca w upale do zmiany? Rząd szykuje nowe limity temperatur
06 lip 2026

Projekt rozporządzenia regulującego pracę w czasie upałów został już przygotowany, a zgodnie z jego założeniami przepisy mają zacząć obowiązywać w przyszłe wakacje – poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie dokument znajduje się na etapie konsultacji społecznych.
Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja i prawo. Nowe narzędzia OLX Praca wspierają kandydatów do pracy i pomagają pracodawcom
06 lip 2026

Stres rekrutacyjny dotyka aż 86 proc. pracowników biurowych zmieniających pracę, a obawy przed AI są największe wśród najmłodszych. OLX Praca wdrożył w czerwcu narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wspierające kandydatów w procesie rekrutacji. W tle są ważne wymogi prawne.
Równe pensje kobiet i mężczyzn: RPO na tak, ale zgłasza błędy w ustawie i pyta dlaczego aż 4 organy mają się zajmować płacami?
06 lip 2026

RPO skierował do MRPiPS krytyczną opinię do projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Ostrzega, że po wejściu w życie przepisów będą działały aż cztery organy w sprawach równości w zatrudnieniu, co może skomplikować ochronę przed dyskryminacją płacową zamiast ją poprawić. Dlaczego taka komplikacja systemu równości płac, zamiast jednego organu?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA