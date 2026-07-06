Sztuczna inteligencja i prawo. Nowe narzędzia OLX Praca wspierają kandydatów do pracy i pomagają pracodawcom

Stres rekrutacyjny dotyka aż 86 proc. pracowników biurowych zmieniających pracę, a obawy przed AI są największe wśród najmłodszych. OLX Praca wdrożył w czerwcu narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wspierające kandydatów w procesie rekrutacji. W tle są ważne wymogi prawne.

Stres rekrutacyjny jako zjawisko systemowe

Zmiana pracy to dla większości pracowników doświadczenie obciążające emocjonalnie. Z badania SW Research zrealizowanego na zlecenie OLX Praca wynika, że stres towarzyszył aż 86 proc. respondentów, którzy w ostatnim czasie zmieniali pracodawcę, a w przypadku 36 proc. miał on wysokie natężenie. Skala tego zjawiska jest szczególnie widoczna wśród najmłodszych uczestników rynku pracy: 71 proc. przedstawicieli pokolenia Z odczuwa silny lęk już na etapie samego poszukiwania zatrudnienia. Co więcej, 38 proc. obawia się oceny podczas ćwiczeń prowadzonych z inną osobą.

Silne emocje związane ze zmianą pracy mogą mieć też wpływ na aspekty prawne związane z rekrutacją. Kandydat działający pod wpływem silnego stresu może podejmować decyzje niekorzystne dla siebie: akceptować warunki zatrudnienia poniżej rynkowych, rezygnować z dochodzenia swoich uprawnień albo nie weryfikować zgodności oferowanych warunków z Kodeksem pracy. Bariery wejścia na rynek pracy mają charakter wykraczający poza kompetencje – dotykają również świadomości prawnej najmłodszych pracowników.

– Rozmowa rekrutacyjna to swego rodzaju egzamin, podczas którego w bardzo krótkim czasie musimy przekonać potencjalnego pracodawcę, że nasza wiedza, umiejętności i kompetencje są odpowiednie na dane stanowisko. Dla osób dopiero rozpoczynających zawodową drogę wiąże się to z podwójnym stresem – z jednej strony często nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, a z drugiej nie znają zasad procesów rekrutacyjnych – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX Praca.

AI ułatwia rekrutację

W pokonaniu stresu i przygotowaniu się do rozmowy pomaga nowe narzędzie OLX Praca, „Poćwicz rozmowę”. Jest to wprowadzony od czerwca symulator rozmowy rekrutacyjnej, z udziałem wirtualnego rekrutera i wykorzystaniem wideo, która prowadzona jest w czasie rzeczywistym. System dostosowuje pytania do CV kandydata oraz konkretnej oferty pracy. Przebieg symulacji pozostaje wyłącznie do dyspozycji kandydata; pracodawca nie ma do niego dostępu. Narzędzie wskazuje elementy do poprawy, takie jak kontakt wzrokowy czy nadużywanie wypełniaczy mowy, bez elementu oceniającego.

– Zostało ono stworzone po to, aby młodzi kandydaci mogli bez presji oswoić się z nową sytuacją i poczuć się bardziej komfortowo przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą. Rekruter nie ma i nie będzie miał wglądu w przebieg symulacji. Zależy nam na budowaniu zaufania użytkowników i stworzeniu środowiska, w którym mogą swobodnie rozwijać swoje kompetencje bez obawy o ocenę – tłumaczy Konrad Grygo.

Co trzeci młodszy specjalista uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała negatywny wpływ na jego karierę. To najgorszy wynik spośród wszystkich badanych grup zawodowych. Obawy te są częściowo pochodną braku wiedzy o tym, w jaki sposób dane z procesów rekrutacyjnych wspomaganych AI są faktycznie wykorzystywane przez pracodawców.

Drugie narzędzie, wprowadzone przez OLX Praca od czerwca, „Oceń moje CV”, umożliwia sprawdzenie stopnia dopasowania aplikacji do konkretnej oferty pracy i wygenerowanie wersji dokumentu zoptymalizowanej pod kątem systemów ATS. Kandydat zachowuje pełną kontrolę nad każdą wprowadzoną frazą.

– Sztuczna inteligencja pełni tutaj rolę doradcy. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad tym, które sugestie wykorzystać, a które odrzucić. Ostateczny kształt i treść CV zawsze pozostają w rękach kandydata – podkreśla Konrad Grygo.

Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca

Rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych rodzi pytania o granicę między dopuszczalnym wsparciem kandydata a przetwarzaniem jego danych osobowych przez pracodawcę. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle przepisów RODO oraz regulacji Kodeksu pracy, który ściśle określa katalog danych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Nowe narzędzia OLX Praca wpisują się w te wymogi.

Z perspektywy pracodawcy duża liczba niedopasowanych do oferty aplikacji i wydłużające się procesy rekrutacyjne generują wymierne koszty, obciążają bowiem działy HR, pochłaniają czas kadry zarządzającej oraz zwiększają ryzyko podjęcia błędnych decyzji personalnych. Systemy ATS, powszechnie stosowane do wstępnej selekcji CV, mogą eliminować kandydatów spełniających merytoryczne wymagania wyłącznie z powodu nieodpowiedniego formatowania dokumentu lub braku słów kluczowych. W świetle przepisów Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, pracodawcy powinni zapewnić, że stosowane narzędzia selekcji nie prowadzą do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Narzędzia OLX Praca skutecznie odpowiadają na ten problem: kandydat lepiej przygotowany do rozmowy i trafniej dopasowujący CV do oferty trafia do pracodawcy z większą świadomością własnych kompetencji. Przekłada się to na wyższą jakość aplikacji i skrócenie czasu potrzebnego na identyfikację właściwych kandydatów, co leży w interesie obu stron.

Źródła: badanie SW Research na zlecenie OLX Praca (n=626), luty 2026 r.; badanie IQS (n=500) i badanie jakościowe OLX Praca, grudzień 2024 r.