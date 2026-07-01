Urlopy 2026: co powinien wiedzieć pracownik? [Checklista]

Sezon urlopowy już się rozpoczął. Od czerwca do września obserwowana jest większa liczba wniosków o urlop wypoczynkowy. Co każdy pracownik powinien sprawdzić i wiedzieć o urlopach w 2026 r.? Oto nasza checklista.

Urlop podstawą zaangażowania i efektywności

Prawo pracy przyznaje pracownikowi urlop wypoczynkowy jako jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady nabywa się prawo do pełnej puli dni urlopowych z początkiem każdego roku kalendarzowego. Nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. Przeznaczeniem urlopu jest jego wykorzystanie w roku nabycia. To okres niezbędny do regeneracji, odpoczynku od obowiązków pracowniczych i zachowania zdrowia psycho-fizycznego. Jego znaczenie jest coraz mocniej podkreślane wraz z przybieraniem na sile zjawiska wypalenia zawodowego. W celu uniknięcia dużej liczby zwolnień lekarskich z powodów problemów natury psychicznej jednym z podstawowych zaleceń dla pracowników i pracodawców jest pilnowanie systematycznego korzystania z dni urlopowych oraz okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku. Zaangażowany i efektywny pracownik to przede wszystkim pracownik wypoczęty.

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Urlopy - checklista dla pracownika

Sprawdź, ile dni urlopu pozostało do wykorzystania. Można to zrobić w aplikacji kadrowej, z której korzysta się w firmie albo bezpośrednio zapytać pracowników działu kadr i płac. Zasadą jest, że przysługuje 20 (staż pracy mniej niż 10 lat) lub 26 dni (staż pracy co najmniej 10 lat) urlopu na rok kalendarzowy. Zgłoś urlop z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracodawca mógł zorganizować pracę w czasie nieobecności. Pracodawca powinien zaakceptować wniosek o urlop. W przeciwnym razie nieobecność w pracy będzie nieusprawiedliwiona, a nawet będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Sprawdź, czy wniosek na pewno został zaakceptowany. Jeśli planujesz urlop w okresie wakacyjnym, zgłoś wniosek jeszcze wcześniej. Ze względu na oblegane terminy urlopów pracodawca będzie mógł odmówić wykorzystania tego uprawnienia we wskazanym we wniosku okresie. Zgodnie z prawem pracy nieobecność pracowników, która spowodowałaby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, uzasadnia odmowę urlopu lub przesunięcie go na inny termin. Przed urlopem zakończ najważniejsze sprawy lub przekaż je osobie zastępującej. Poinformuj współpracowników o swojej nieobecności. Ustaw autoodpowiedź na skrzynce e-mail. Zadbaj o bezpieczeństwo danych firmowych. Wyloguj się z systemów i zamknij komputer. Zabezpiecz dane do logowania. Pamiętaj, że możesz skorzystać z 4 dni urlopu wypoczynkowego w trybie na żądanie. Taki urlop najpóźniej zgłasza się w dniu jego rozpoczęcia, przed godziną rozpoczęcia pracy. Pracodawca może odmówić tego urlopu tylko w szczególnych sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro lub mienie firmy. Urlop zaległy, czyli z poprzedniego roku kalendarzowego należy wykorzystać do 30 września roku następnego. Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co do zasady pracodawca nie powinien kontaktować się z pracownikiem podczas urlopu. Uzasadniają to wyłącznie szczególne okoliczności, np. konieczność powrotu pracownika do firmy. Odwołanie z urlopu jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, których nie dało się przewidzieć wcześniej, a wymagają obecności pracownika w firmie. Wówczas pracodawca pokrywa koszty związane z odwołaniem z urlopu. Jeśli zachorujesz w trakcie urlopu wypoczynkowego, pozostałe dni urlopu wracają do puli dni do wykorzystania (na które zostało wystawione zwolnienie lekarskie). Uwaga: nie dotyczy to zwolnienia lekarskiego na opiekę na chore dziecko.

Urlopy - ZFŚS

W kontekście urlopów bardzo ważnym zagadnieniem jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeśli u pracodawcy został powołany, może to wiązać się z funkcjonowaniem tzw. gruszy. Wczasy pod gruszą to dodatkowe pieniądze od pracodawcy z tytułu wykorzystania określonej liczby dni urlopowych bezpośrednio po sobie. To konstrukcja na wzór świadczenia urlopowego, dlatego pracodawcy w regulaminach najczęściej wymagają wykorzystanie 14 dni kalendarzowych z rzędu. Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2026 r. dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie wynosi 2943,23 zł. W praktyce najczęściej jest to kilkaset złotych. Zanim zaplanujesz urlop, sprawdź, czy w zakładzie pracy działa ZFŚS i jakie są wymagania do otrzymania gruszy lub świadczenia urlopowego.