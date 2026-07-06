PGG z korzyścią dla pracowników rozszerza zasady zaliczania stażu pracy. Wiele osób zyska więcej uprawnień, jak: wyższe nagrody, odprawy, karta górnika
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PGG zalicza pracownikom okresy pracy zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale także do uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu, jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna. Wiele osób zyska więcej uprawnień lub wyższe kwoty.
- PGG z korzyścią dla pracowników - staż pracy
- Dłuższy staż pracy do uprawnień pracowniczych - nagroda jubileuszowa, karta górnika, odprawa emerytalna
- Trwa aktualizacja stażu pracowników
- Nowe przepisy o stażu pracy 2026
PGG z korzyścią dla pracowników - staż pracy
Zgodnie ze znowelizowanym we wrześniu 2025 roku Kodeksem pracy od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy wliczane są m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innych okresów aktywności zawodowej wskazanych w ustawie. Zaświadczenie potwierdzające te okresy wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmują również umowy z poprzednich lat. Jak przekazała w piątkowej [red. 3 lipca 2026 r.] informacji PGG, w związku z nowelizacją Kodeksu pracy, spółka podjęła działania dostosowujące wewnętrzne zasady obowiązujące w spółce. Rozszerza przy tym zasady zaliczania stażu pracy z korzyścią dla pracowników.
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Dłuższy staż pracy do uprawnień pracowniczych - nagroda jubileuszowa, karta górnika, odprawa emerytalna
PGG zastrzegła, że część rozwiązań wynikających z nowelizacji nie miała w tej spółce charakteru obligatoryjnego, ponieważ funkcjonują w niej odrębne regulacje wewnętrzne dotyczące uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy. - Mając jednak na uwadze potrzebę jednolitego i przejrzystego uregulowania tej kwestii, zarząd oraz organizacje związkowe działające w spółce zawarły stosowne porozumienie - wyjaśniła PGG. Na jego podstawie okresy aktywności zawodowej wskazane w ustawie mogą zostać zaliczone pracownikom PGG nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale również do uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy, takich jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna.
Trwa aktualizacja stażu pracowników
Obecnie w PGG trwa proces aktualizacji stażu pracy pracowników, którzy dostarczyli wymagane dokumenty. Dane te są wprowadzane i weryfikowane w systemie kadrowo-płacowym. Przygotowana przez MRPiPS nowelizacja Kodeksu pracy była wprowadzana w dwóch etapach – dla sektora publicznego z początkiem 2026 r., a dla sektora prywatnego – od 1 maja 2026 r.
Nowe przepisy o stażu pracy 2026
Nowe przepisy rozszerzyły katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Zgodnie z nowymi zasadami staż pracy obejmuje nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej, m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
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Potwierdzeniem tych okresów są zaświadczenia z ZUS, wydawane od stycznia na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS. Okresy pracy sprzed wejścia w życie ustawy także są wliczane do stażu pracy. Warunkiem jest ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy. Staż pracy przekłada się na uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu. (PAP)
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