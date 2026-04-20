4806 brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.

Od stycznia 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Od grudnia 2025 r. wzrosła więc tylko o 140 zł (4666 zł). Oznacza to, że od stycznia do grudnia 2026 r. pracodawca zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, ustala wynagrodzenie za umówioną pracę w miesięcznej kwocie wynoszącej co najmniej 4806 zł brutto.

W związku z tym, że dla każdego miesiąca może być różna liczba godzin pracy, stawka godzinowa pracownika może różnić się w przeciągu roku kalendarzowego. Wyliczamy ją dzieląc 4806 zł przez liczbę godzin pracy w miesiącu. Na przykład w kwietniu 2026 r. jest 168 godzin roboczych, a więc minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę wynosi 28,61 zł (4806 : 168).

4806 brutto - ile to netto?

Wynagrodzenie brutto to suma: płacy, jaką pracownik otrzymuje na rękę, składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Aby otrzymać kwotę netto, należy więc pomniejszyć wartość brutto o składki i podatek. W poprzednim roku najniższa krajowa na rękę wynosiła 3 510,92 zł netto. O ile więcej otrzymuje pracownik od stycznia 2026 r.? W poniższych wyliczeniach bierzemy pod uwagę zwykłe koszty uzyskania przychodu czyli 250 zł oraz kwotę zmniejszającą podatek - 300 zł. W rozbiciu na poszczególne należności publicznoprawne wygląda to następująco:

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2026 Kwota brutto od stycznia do grudnia 2026 r. Emerytalna 9,76% Rentowa 1,5% Chorobowa 2,45% Suma ZUS Zdrowotna 9% Zaliczka na podatek 12% Kwota netto 4806,00 zł 469,07 zł 72,09 zł 117,75 zł 658,91 zł 373,24 zł 168,00 zł 3 605,85 zł

Najniższa krajowa netto w 2026 r. wynosi 3605,85 zł. Od zeszłego roku wzrosła więc o 94,93 zł.

4806 brutto - ile to na rękę? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Aby otrzymać kwotę netto wynagrodzenia na umowie o pracę, najlepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Obliczenia można zindywidualizować pod konkretną sytuację. W kalkulatorze zmienia się takie dane jak: liczba źródeł dochodu, złożenie oświadczenia PIT-2, ulga na PIT czy wysokość kosztów uzyskania przychodu.

A oto szczegółowe wyniki, które można otrzymać dla każdej wysokości wynagrodzenia brutto. Kalkulator wskazuje kwotę netto, wysokość poszczególnych składek (ZUS, zdrowotnej) i zaliczki na podatek:

