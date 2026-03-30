Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Przechodzi na emeryturę w 2026 r. Ile ZUS wyliczy jej świadczenia?

Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Przechodzi na emeryturę w 2026 r. Ile ZUS wyliczy jej świadczenia?

30 marca 2026, 10:06
Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Przechodzi na emeryturę w 2026 r. Ile ZUS wyliczy jej świadczenia?
Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na najniższej krajowej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury. ZUS posiada także kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury.

Przejście na emeryturę

W Polsce przejście na emeryturę następuje zwykle wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego - można, ale nie ma obowiązku przechodzenia w tym momencie na emeryturę. Korzystne dla polskiej gospodarki jest dorabianie do świadczenia emerytalnego lub rentowego, a nawet opóźnienie momentu przejścia na emeryturę. W związku z niską dzietnością, starzejącym się społeczeństwem i brakiem rak do pracy, państwo polskie podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową kobiet w wieku produkcyjnym, osób niepełnosprawnych, a także seniorów.

Późniejsze przejście na emeryturę to także wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Na jakiego kwotę składają się także odprowadzane składki ZUS i staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Do wypłaty gwarantowanej najniższej emerytury wymagany jest 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet i 25-letni staż pracy w przypadku mężczyzn. Aktualny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zdaniem ekonomistów konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego w Polsce, ale politycy obawiają się, że wykonanie tak radykalnego ruchu pozbawi ich władzy. Wiek emerytalny to wciąż wrażliwy temat. Nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie coś się w tej kwestii zmieniło.

Przejście na emeryturę wymaga złożenia wniosku EMP ZUS. Można to zrobić przez Internet, osobiście w placówce ZUS albo za pośrednictwem poczty.

Emerytura po 20 latach pracy na najniższej krajowej

Zapytaliśmy ZUS o wyliczenia dotyczące wysokości emerytury dla kobiety po 20 latach pracy w Polsce na najniższej krajowej. Przyjmujemy, że rozpoczęła pracę w dniu 2 stycznia 1996 r. i nie miała żadnych przerw w zatrudnieniu, a za cały ten czas otrzymywała właśnie minimalne wynagrodzenie. Na emeryturę przechodzi z dniem 1 lipca 2026 r. Otrzymaliśmy dane szacunkowe, które pozwalają oddać pewien obraz sytuacji:

Hipotetyczną wysokość emerytury obliczyliśmy dla kobiety, która:

  • jest urodzona 1 lipca 1966 r. i podjęła zatrudnienie od 2 stycznia 1996 r.,
  • przez cały okres kariery zawodowej osiągała minimalne wynagrodzenie oraz nie miała przerw w zatrudnieniu,

- przejdzie na emeryturę 1 lipca 2026 r.

Kobieta podjęła zatrudnienie przed 1 stycznia 1999 r. Ma zatem obliczony kapitał początkowy za 3 lata ubezpieczenia. Jej kapitał początkowy na 31 grudnia 1998 r. wynosi 14 895,43 zł.

Do obliczenia emerytury przyjęto:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy: 118 120,50 zł,
  • zwaloryzowane składki: 272 225,32 zł,
  • średnie dalsze trwanie życia (ŚDTŻ): 266,40 m-cy (dla wieku 60 lat, przyjęte z tablicy ogłoszonej 25 marca 2025 r., która obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. Na dzień przygotowania symulacji nie została jeszcze ogłoszona tablica ŚDTŻ, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r.).

Emerytura na dzień ustalenia prawa, tj. 1 lipca 2026 r. wyniosłaby 1 465,26 zł [(118 120,50 zł + 272 225,32 zł) / 266,40].

Ubezpieczona udowodniła co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych). Wobec tego jej emerytura zostałaby podniesiona do kwoty najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1 978,49 zł.

ZUS podnosi wysokość emerytury

W przykładzie mamy ukazaną sytuację, kiedy ubezpieczona osiągnęła wiek emerytalny, miała wymagany 20-letni staż pracy, a ze względu na wysokość wynagrodzenia wysokość emerytury byłaby niższa od najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 r. W związku z tym ZUS podnosi świadczenie do minimalnej wysokości 1978,49 zł brutto. Gdyby kobieta miała krótszy staż ubezpieczeniowy, Zakład nie podniósłby świadczenia. Otrzymywałaby więc co miesiąc 1 465,26 zł brutto.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

ZUS wskazuje dwa najlepsze momenty w ciągu roku na złożenie wniosku o emeryturę. Pierwszy z nich to luty, zaraz przed marcową coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Drugi to lipiec - pierwszy miesiąc po corocznej czerwcowej waloryzacji kapitału emerytalnego. Prowadzi to do wzrostu środków zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. ZUS w lipcu wyliczy więc emeryturę w wyższej kwocie.

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? Tabela terminów
Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]
Kadry
Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
30 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Kary dla pracodawców od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
30 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?
Granice milczenia. W jaki sposób pracodawca powinien reagować na hejt?
27 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu hejt w pracy traktowano jak „szum w tle”. Dziś ten sam „szum” coraz częściej staje się realnym problemem prawnym, dowodowym i wizerunkowym dla pracodawcy. Bo hejt to nie tylko emocje. To konkretne zachowania, które – jeśli są powtarzalne, publiczne albo tolerowane przez organizację – mogą prowadzić do dokładnie takich skutków jak mobbing. I coraz częściej to właśnie hejt jest pierwszym testem: czy pracodawca naprawdę dba o bezpieczne i godne warunki pracy, czy tylko deklaruje to w polityce HR.
Jest nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026
27 mar 2026

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.
