Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » Kolejna podwyżka najniższej krajowej w lipcu 2026 r. - czy jest na to szansa? Tak było w 2023 i 2024 r.

Kolejna podwyżka najniższej krajowej w lipcu 2026 r. - czy jest na to szansa? Tak było w 2023 i 2024 r.

17 maja 2026, 15:25
Emilia Panufnik
Najniższa krajowa w Polsce od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto i 3575,85 netto. Czy jest szansa na drugą podwyżkę w lipcu 2026 r.? Podwójna podwyżka miała miejsce w 2023 i 2024 r. Od czego to zależy?

Najniższa krajowa 2026 w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało ogłoszone w poniedziałek 15 września 2025 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2025, poz. 1242).

Najniższa krajowa 2026 - do kiedy?

W świetle art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w razie braku porozumienia Komisji Trójstronnej w sprawie minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok kalendarzowy, jednostronnie o stawce decyduje Rada Ministrów. Dnia 6 sierpnia w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Zgodnie z przepisami prawnymi Rada Ministrów ma czas na ustalenie wysokości najniższej krajowej na 2026 rok do dnia 15 września 2025 roku. Można więc spodziewać się, że w piątek 12 września lub w poniedziałek 15 września rozporządzenie znajdzie się w Dzienniku Ustaw. W dniu dzisiejszym (12 września) Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie.

Najniższa krajowa 2026 brutto

Rozporządzenie Rady Ministrów ustala wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2026 r. w wysokości:

  • 4806 zł brutto w przypadku umowy o pracę,
  • 31,40 zł brutto w przypadku minimalnej stawki godzinowej na zleceniu i przy umowach o świadczenie usług.

Minimalne wynagrodzenie 2026 brutto rozporządzenie

Jak ustala się najniższą krajową?

Procedurę ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę na kolejny rok reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zasadą jest prowadzenie konsultacji w tej kwestii w ramach Komisji Trójstronnej. gdzie reprezentowane są wszystkie trzy zainteresowane strony: rząd, związki zawodowe i pracodawcy. Pierwsze propozycje minimalnego wynagrodzenia padają do dnia 15 czerwca. Jeśli partnerzy rozmów dojdą do porozumienia, ustalają minimalną płacę na kolejny rok do 15 lipca. Do 15 września nowa kwota musi znaleźć się w Dzienniku Ustaw. Co w przypadku braku porozumienia? Rada Ministrów jednostronnie ustala wysokość najniższej krajowej na następny rok. Czyni to w drodze rozporządzenia, które ogłasza się w Dzienniku Ustaw również do 15 września. Tą drugą sytuację mamy w 2025 r. Trójstronna Komisja nie doszła do porozumienia. Czekamy na publikację rozporządzenia Rady Ministrów. Co ważne, ustalona ostatecznie kwota nie może być niższa niż propozycja rządowa podana Komisji Trójstronnej do dnia 15 czerwca.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Art. 2

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji:

  1. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3;
  2. informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
  3. informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;
  4. informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
  5. informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
  6. informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;
  7. informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
  8. informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.

3. Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.

4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

5. Jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

Wynagrodzenie minimalne 2026 - czy będzie druga podwyżka w lipcu?

Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2026 roku będzie jedna stawka minimalnej płacy ustalana na wszystkie miesiące od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2026 r. Prognozowany na następny rok wskaźnik cen jest bowiem niższy niż 105%, a dokładnie wynosi 103%.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Art. 3.

Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:

  1. co najmniej 105% - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;
  2. mniej niż 105% - ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia.

Gdyby prognozowany wskaźnik inflacji był wyższy niż 105%, minimalne wynagrodzenie za pracę zostałoby podniesione drugi raz w lipcu 2026 r. Taką sytuację mieliśmy w 2023 i 2024 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025, poz. 1242).

