Koszt zatrudnienia pracownika 2025. Ile jeden pracownik kosztuje pracodawcę? [Umowa o pracę]

Renta rodzinna to comiesięczne świadczenie wypłacane najbliższym krewnym osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać rentę rodzinną? Jest to istotne zagadnienie, bowiem posiadanie prawa do renty rodzinnej jest niezbędne do uzyskania nowego świadczenia – renty wdowiej.