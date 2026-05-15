Najniższa krajowa 2026 netto i 2027. Najniższa stawka godzinowa w 2027 r. wyniesie minimum 31,76 zł

Najniższa krajowa 2026 netto i 2027. Najniższa stawka godzinowa w 2027 r. wyniesie minimum 31,76 zł

15 maja 2026, 12:29
Na umowie o pracę najniższa krajowa w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Sprawdzamy, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat. Ekonomista wyliczył, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to od kilku czynników.

Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 netto

Najniższą stawkę godzinową stosuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego do umów zlecenia oraz do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4806 zł (netto 3 605,85 zł), a minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł. Do końca 2025 r. stawka godzinowa wynosiła 30,50 zł, a w 2024 r. od stycznia do czerwca 27,70 zł, a od lipca do grudnia - 28,10 zł. Podane kwoty to wartość brutto. W 2026 r. minimalna stawka godzinowa netto wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej.

Jak najniższa stawka godzinowa zmieniała się przez lata?

Stawka godzinowa po raz pierwszy zaczęła funkcjonować w 2017 roku. Jak zmieniały się jej kwoty brutto i netto na przestrzeni lat, przedstawia tabela:

Najniższa stawka godzinowa 2017-2026. Tabela

Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2027

O wysokości najniższej stawki godzinowej na kolejny rok dowiadujemy się z rozporządzenia Rady Ministrów we wrześniu, a dokładnie do 15. września. Ustalane jest od czerwca w ramach dialogu trójstronnego między stroną rządową, pracodawców i związków zawodowych (przez Radę Dialogu Społecznego). Rada Ministrów przedstawia swoją propozycję do 15. czerwca. Zgodnie z przepisami ostatecznie wybrana najniższa stawka godzinowa na kolejny rok nie może być niższa od propozycji rządowej. Wzrost minimalnej stawki godzinowej jest adekwatny do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę prognozowany wzrost cen czyli inflację oraz wskaźniki PKB.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje dotyczące minimalnej płacy na rok następny. W 2026 r. rząd nie przedstawił jeszcze swojej propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Nie można więc na tej podstawie obliczyć, ile będzie wynosiła stawka godzinowa w przyszłym roku. Na tę chwilę istnieje jednak możliwość dokonania pewnych szacunkowych obliczeń m.in. na podstawie rządowego projektu „Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”. Na platformie X ekonomista Łukasz Kozłowski dokonał przybliżonych obliczeń - jego zdaniem najniższa krajowa w 2027 r. wyniesie co najmniej 4860,47 zł lub 4974,92 zł. O jej ostatecznej wysokości powinny przesądzić dane, które GUS poda 11 maja 2026 r. Minimalny wzrost to 1,13%, a maksymalny 3,51%. Dla minimalnej płacy to podwyżka o 54,47 zł lub 168,27 zł. Dla stawki godzinowej będzie to podwyżka o 36 gr lub 1,10 zł. W związku z powyższym można spodziewać się najniższej stawki godzinowej dla zleceń w 2027 r. na poziomie 31,76-32,50 zł.

Ważne

AKTUALIZACJA: na dzień 15 maja 2026 r. wiadomo już, że najniższa krajowa w 2027 r. wyniesie co najmniej 4860,47 zł.

Bardzo ważny z punktu widzenia ustalania wysokości minimalnej płacy jest również art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczący tzw. wskaźnika weryfikacyjnego. Ma on na celu dokonanie ewentualnej korekty w najniższym wynagrodzeniu, jeśli prognozy inflacji z poprzedniego roku się nie sprawdziły:

Art. 5. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w ust. 3.

3. Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim, w oparciu o który została określona propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1.

4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przesądza o tym, kiedy mamy dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia i minimalnego stawki godzinowej w roku kalendarzowym:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Art. 3. [Terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia] Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:

  1. co najmniej 105 % - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;
  2. mniej niż 105 % - ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Najniższa stawka godzinowa - kalkulator

Aby wyliczyć stawkę godzinową, należy otrzymaną kwotę podzielić przez liczbę godzin wykonywania zlecenia. W tym celu niezbędne jest ewidencjonowanie czasu pracy. Natomiast najszybszym sposobem wyliczenia konkretnej kwoty netto z wynagrodzenia zleceniobiorcy jest skorzystanie z kalkulatora umów zleceń. Oblicz zarobki netto »

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1773)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

