Od szybkiej kawy do wartościowego posiłku. Czyli nowoczesne benefity żywieniowe

Rynek pracy od kilku lat redefiniuje priorytety. Gdy dynamika kosztów życia łączy się z rosnącą świadomością pracowników, benefity stają się nie tylko dodatkiem do wynagrodzenia, lecz także kluczowym narzędziem motywacji i lojalności. Dane zawarte w raporcie Benefit Trendbook 2025, zrealizowanym przez Pluxee, pokazują, że aż 88 proc. pracowników oczekuje, by świadczenia wspierały codzienne wydatki, a dla 82 proc. stanowią one sposób na realizację drobnych przyjemności dla siebie i bliskich. W tej rzeczywistości karta na lunch finansowana przez pracodawcę staje się jednym z najbardziej uniwersalnych i elastycznych rozwiązań.

Dofinansowanie żywienia to benefit uszyty na miarę zarówno white, jak i pink czy blue collars. Wyobraźmy sobie pracownika firmy technologicznej pracującego zdalnie, który korzysta z benefitów żywieniowych, aby zamówić lunch do domu lub zrobić zakupy w lokalnym sklepie spożywczym. W tym samym czasie jego koleżanka, która pracuje stacjonarnie w biurze w centrum miasta – i ma do dyspozycji ten sam benefit – wybiera posiłek w restauracji lub bistro blisko pracy. Dzięki elastycznej karcie na lunch oboje czują, że firma rozumie ich odmienne potrzeby i wspiera ich codzienne funkcjonowanie – niezależnie od tego, gdzie i jak pracują.

Teraz wyobraźmy sobie osobę pracującą na co dzień w hali produkcyjnej lub magazynie czy sortowni. Tu praca stacjonarna jest standardem. Co to oznacza dla pracodawców? Często wiąże się to z koniecznością zapewnienia kantyny pracowniczej lub podpisania umów z dostawcami cateringu. Nie zawsze jest to jednak możliwe lub opłacalne biznesowo. Poza tym mało różnorodne menu oferowane w takich miejscach może dość szybko – dosłownie i w przenośni – przejeść się zatrudnionym. Dlatego i w tym przypadku możliwość każdorazowego i w pełni spersonalizowanego wyboru dostawcy posiłku lub zakupu artykułów spożywczych staje się wartością dodaną.

Różne potrzeby, jedno rozwiązanie

Nie tylko tryb pracy definiuje potrzeby zatrudnionych. Równie istotny wpływ ma na nie także ich styl życia. Taka różnorodność w organizacjach stawia przed pracodawcami wyzwanie: jak zaprojektować benefity, które będą odpowiednie dla każdego? Oczekiwania pracujących rodziców, osób spłacających kredyty, niezależnych jednostek czy poszukiwaczy nowych doświadczeń różnią się w wielu aspektach, ale jedno jest wspólne – wszyscy oczekują, że świadczenia pozapłacowe będą użyteczne, elastyczne i dostępne na co dzień. Wsparcie żywieniowe to przykład benefitu, który odpowiada na te potrzeby niezależnie od modelu życia.

Stabilność i pragmatyzm

Wielu pracowników koncentruje się na stabilności finansowej i praktycznych rozwiązaniach np. ze względu na swoją sytuację życiową. Spłacają kredyty, są opiekunami rodzinnymi – wspierają dzieci, a nierzadko również starzejących się rodziców. Dla tej grupy benefity, które pomagają obniżyć codzienne koszty życia, takie jak dofinansowanie posiłków, są szczególnie atrakcyjne. Możliwość wykorzystania świadczeń na zakupy spożywcze czy domowy obiad to realne wsparcie w zarządzaniu rodzinnym budżetem.

Zorientowanie na doświadczenia

Osoby poszukujące rozwiązań wpisujących się w ich dynamiczny styl życia to grupa, która docenia benefity wpływające na jakość codziennych doświadczeń – od możliwości zjedzenia lunchu w ulubionej restauracji po wypicie kawy w modnej kawiarni. Dla takich osób ważna jest także wartość symboliczna świadczeń, które postrzegają jako wyraz troski pracodawcy o ich dobrostan.

Cyfrowość i dostępność

Na rynku pracy funkcjonuje też grupa charakteryzująca się potrzebą natychmiastowego dostępu do świadczeń i wysoką mobilnością. W ich przypadku liczy się szybkość, wygoda i możliwość realizacji benefitów w sposób zdalny – np. przez aplikacje mobilne. Dofinansowanie żywienia, które można zrealizować w różnych lokalizacjach i punktach sprzedaży, odpowiada na ich oczekiwania związane z elastycznością i różnorodnością wyboru.

Karta na lunch to świadczenie odpowiednie niezależnie od stylu życia, jaki się prowadzi. Elastyczność w wykorzystaniu środków, możliwość wyboru miejsc realizacji czy różnorodność form – od restauracji po zakupy spożywcze – sprawiają, że każdy pracownik może znaleźć w nim wartość dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Wspólny mianownik: dobrostan i efektywność

Gdyby żargon HR-owy – podobnie jak młodzieżowy – doczekał się swojego plebiscytu na „słowo roku”, postawiłabym na „dobrostan”. Wellbeing pracowników to jednak nie tylko modne hasło, ale przede wszystkim jedno z kluczowych zagadnień współczesnych strategii zarządzania HR. Benefity związane z dietą nie tylko poprawiają codzienny komfort, ale także wspierają zdrowie i kondycję zespołu. Dają pracownikom możliwość wyboru produktów i usług zgodnie z ich preferencjami żywieniowymi, co ma szczególne znaczenie w coraz bardziej świadomym podejściu do zdrowia.

Jak pokazują badania, benefity poprawiające jakość życia mają także istotny wpływ na budowanie pozytywnych emocji związanych z miejscem pracy. Drobne, codzienne udogodnienia – takie jak możliwość wspólnego lunchu z kolegami z zespołu – wspierają relacje i kulturę organizacyjną. A jak to wygląda w biznesowej praktyce?

Firma Notino – jeden z największych w Europie internetowych sklepów z kosmetykami i perfumami – przy okazji otwarcia nowego magazynu w Głuchowie stanęła przed wyzwaniem wdrożenia kompleksowego programu benefitowego. Decyzja o skorzystaniu z kart Pluxee Lunch była kluczowym elementem strategii wspierania pracowników w nowo powstałej strukturze. Jak podkreśla Joanna Walczak, Head of Country HR w Notino Polska, brak infrastruktury, takiej jak kantyna na terenie magazynu, wymagał zaprojektowania rozwiązania, które nie tylko zapewni pracownikom dostęp do posiłków, lecz także wpisze się w potrzeby nowoczesnego środowiska pracy. Karta przedpłacona okazała się rozwiązaniem idealnym, zapewniającym pracownikom pełną swobodę wyboru niezależnie od tego, czy chcą zamówić gotowe potrawy do pracy, czy kupić produkty spożywcze i samodzielnie przygotować posiłek. Ten sukces zapoczątkował w organizacji praktykę wspierania zdrowej diety wszystkich pracowników i zapewniania im dostęp do swobodnego zakupu posiłków. Z tego powodu firma zdecydowała się zastąpić karty podarunkowe (wcześniej oferowane w drugiej spółce Notino – retailowej) właśnie tymi na lunch.

Wprowadzenie kart na lunch było również decyzją finansową, która zyskała aprobatę zarówno pracowników, jak i zarządu. Jak zaznacza Joanna Walczak, atrakcyjność tego benefitu wynika nie tylko z korzyści dla użytkowników, ale również z faktu, że jest to świadczenie zwolnione z ZUS, co czyni je opłacalnym dla pracodawcy. Od momentu wdrożenia programu w maju 2024 r. karty Pluxee Lunch są wysoko oceniane przez pracowników magazynu w Głuchowie oraz przez zespół detaliczny Notino w Polsce.

– Dzięki elastyczności rozwiązania wszystkie dostępne środki są co miesiąc wykorzystywane przez ponad 200 osób objętych programem. Pracownicy doceniają możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu dofinansowania, co pozwala na indywidualne dopasowanie wydatków do ich stylu życia. Badania satysfakcji pokazują, że karta lunchowa jest jednym z najwyżej ocenianych benefitów w organizacji, co dodatkowo zachęca firmę do rozważenia podwyższenia kwoty dofinansowania w przyszłości – twierdzi Joanna Walczak i dodaje: Świadczenia związane z żywieniem w naszej firmie odgrywają kluczową rolę w budowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników. To nie tylko praktyczne narzędzie wsparcia, ale także element integracji i wzmacniania więzi w zespole oraz budowania naszych przewag jako atrakcyjnego pracodawcy.

Spójność z wartościami organizacji

Kontynuując wątek wizerunku firmy, warto podkreślić, że benefity i wsparcie pracodawcy w kwestii żywienia pracowników mogą się stać – i coraz częściej się stają – istotnym elementem komunikacji wewnętrznej i employerbrandingowej. Pracownicy oczekują, że benefity nie będą wyłącznie dodatkiem, ale częścią spójnej strategii organizacyjnej, odzwierciedlającej podejście firmy do ich dobrostanu.

Świadczenia, takie jak karta na lunch, budują obraz pracodawcy, który działa w sposób przemyślany i długofalowy. To nie tylko dowód na elastyczność w zarządzaniu, lecz także sygnał, że firma traktuje troskę o pracowników jako integralny element swojej misji. Ponadto dofinansowanie posiłków to przykład benefitów, które nie tylko podnoszą jakość codziennego życia pracowników, ale także umożliwiają im wybór w zależności od ich stylu życia, potrzeb czy chwilowej fantazji. To podejście, w którym pracownik czuje, że oferta benefitowa jest dla niego, a nie „dla wszystkich”.

Wsparcie budżetu pracownika i oszczędności w firmie

Rosnące koszty życia sprawiają, że pracownicy coraz częściej traktują benefity jako narzędzie realnego wsparcia finansowego i mocy nabywczej pracowników. Dofinansowanie żywienia to świadczenie, które wpływa na codzienny komfort życia i jednocześnie poprawia postrzeganie pracodawcy.

Z badania Benefit Trendbook 2025 wynika, że 64 proc. pracowników ocenia regularne wsparcie finansowe na posiłki jako rozwiązanie, które ułatwia codzienne zarządzanie budżetem domowym. Dodatkowo aż 81 proc. pracowników deklaruje, że benefity związane z wyżywieniem wykorzystują w pełni, co potwierdza ich praktyczność i zgodność z codziennymi oczekiwaniami. To także solidny argument dla sceptyków, którzy uważają, że większość świadczeń pozapłacowych to „przepalony budżet”. Karta na lunch nie leży zakurzona na dnie szuflady, ale jest codziennym narzędziem wspierającym podstawowe potrzeby fizjologiczne.

Z perspektywy firmy benefity żywieniowe mają także wymierne korzyści ekonomiczne. Zwolnienie z ZUS do kwoty 450 zł miesięcznie sprawia, że takie świadczenie jest bardziej opłacalne niż tradycyjne podwyżki. Dzięki temu pracodawcy mogą efektywnie zarządzać budżetami przeznaczonymi na benefity, oferując rozwiązania, które są zarówno użyteczne, jak i ekonomicznie uzasadnione.

Realne korzyści i długoterminowa lojalność

Współczesne podejście do benefitów pracowniczych wymaga odejścia od jednowymiarowych rozwiązań na rzecz świadczeń, które realnie odpowiadają na różnorodne potrzeby zespołów. Jak wynika z Benefit Trendbook 2025, aż 59 proc. pracowników deklaruje, że oferowane im benefity nie odpowiadają ich oczekiwaniom, a 45 proc. uważa je za przestarzałe. Odpowiedzią na te wyzwania są elastyczne mechanizmy, które pozwalają dostosować świadczenia do indywidualnych preferencji.

Benefity żywieniowe, takie jak karty na lunch, to świadoma inwestycja w kulturę organizacyjną. Jest to świadczenie, które realnie wspiera pracowników w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie wpływa na ich zaangażowanie i identyfikację z firmą. Takie rozwiązania – z założenia proste i praktyczne – niosą ze sobą znaczące korzyści: podnoszą efektywność, redukują poziom stresu związanego z organizacją dnia pracy i budują lojalność. W kontekście coraz większych wyzwań na rynku pracy – od rekrutacji po retencję talentów – karty na lunch mogą stać się jednym z elementów, które decydują o atrakcyjności pracodawcy i wyznaczają nowe standardy relacji na linii pracownik – pracodawca.

Katarzyna Turska Dyrektorka HR i członkini zarządu Pluxee Polska.