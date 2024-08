Obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia. Posłowie mają pomysł

Obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia. Posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga mają ciekawy pomysł. W dniu 30 lipca 2024 r. klub złożył na ręce Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Będziemy śledzili losy tego projektu, a póki co poniżej najważniejsze założenia.

Zmiana przepisów o samorządzie gminnym i funduszu sołeckim

Posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga w dniu 30 lipca 2024 r. złożyła na ręce Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301), dalej jako: projekt. Co jest głównym celem zmian? Mając na uwadze, że to organy jednostek pomocniczych oraz bezpośrednio działający mieszkańcy lokalnej wspólnoty samorządowej mogą najefektywniej wykonywać zadania, trzeba ich docenić. Jak można to zrobić? To pytanie retoryczne, ponieważ zwykle największą zachętą do bardziej efektywnego i proaktywnego działania są świadczenia, świadczenia pieniężne, a w tym przypadku diety dla sołtysów. Pomysł partii Polska 2050 Trzecia Droga sprowadza się więc między innymi do obowiązkowej diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienia im przez gminę ubezpieczenia. Posłowie mają pomysł.

Ważne Jakie zmiany i cele w samorządzie gminy i funduszu sołeckim. Wprowadzenie: funduszu sołeckiego w każdej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej

wyższej o 10 punktów procentowych refundacji wydatków sołectw

diet i ubezpieczenia dla wszystkich sołtysów

możliwości powoływania młodzieżowych rad jednostek pomocniczych

możliwości wyodrębniania w budżecie gminy środków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w innych niż sołectwo jednostkach pomocniczych

możliwości powoływania konwentu przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

dodatkowych uprawnień dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w celu zwiększenia efektywności ich działania

bardziej elastycznej procedury ustalania funduszu sołeckiego na dany rok.

Obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów

Na chwilę obecną ustawa o samorządzie gminnym, a konkretnie art. 37b ust. 1 wskazuje, że: "Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.". Sprawa tyczy się o dwa słowa, ponieważ projektodawca, chce zamiast fakultatywności wprowadzić obligatoryjność. Słowa: "może ustanowić" chce zastąpić słowem: "ustanawia".

Ważne Przez pojęcie diety należy więc rozumieć zwrot ogólnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji, natomiast "koszty podróży służbowej" to koszty związane z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.

Obecnie jedynie część gmin przyjmuje przepisy regulujące tę kwestię, co powoduje nierówność uprawnień sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy z poświęceniem wykonują swoje obowiązki” – podkreślono w uzasadnieniu. Powyższe uprawnienie ("może ustanowić") daje możliwość lokalnemu prawodawcy na swobodę oceny, czy istnieje potrzeba przyznania diety i zwrotu kosztów podróży, a jeśli tak, to na jakich zasadach, uwzględniając specyfikę lokalną. Nawet nieprzyznanie diety sołtysom nie powoduje naruszenia cytowanego przepisu. Rada uprawniona jest jedynie do określenia zasad, na jakich diety będą sołtysom przysługiwały, a nie do określenia sposobu ich wypłacania. Zasady na jakich przyznaje się dietę i (lub) zwrot kosztów podróży mogą być regulowane statutem gminy. Rada gminy może także podjąć odrębną uchwałę w tym zakresie. Fundusz sołecki w każdej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej Proponuje się wprowadzenie funduszu sołeckiego w każdej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej. Czym jest to uzasadnione? Jak podkreśla projektodawca: „Biorąc pod uwagę, że wg danych rządowych za rok 2023 na 2173 gmin, w których były sołectwa jako jednostki pomocnicze, fundusz sołecki powstał w 1522 gminach, zasadne jest jego obligatoryjne rozszerzenie na wszystkie gminy. Da to równe prawa mieszkańcom wszystkich sołectw i znacząco wpłynie na rozwój partycypacji obywatelskiej w wykonywaniu zadań publicznych na najniższym szczeblu organizacyjnym”. Ubezpieczenie dla sołtysów Autorzy projektu proponują większe zabezpieczenie dla sołtysów, ponieważ teraz ich ochrona prawna nie jest wystarczająca, chodzi konkretnie o ubezpieczenie. Proponuje się dodać art. 37c w ustawie o samorządzie gminnym, który brzmiałby tak: Gmina zapewnia ubezpieczenie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania zadań. Istotne jest to, że ubezpieczenie ma być związane z wykonywaniem zadań, nie obowiązywałoby np. w sprawach życia codziennego czy np. w pracach w gospodarstwie sołtysa-rolnika. W polskich gminach brak w tym zakresie jednolitości, ponieważ część z nich ubezpiecza dodatkowo sołtysów, ale większa część nie. Słusznie uzasadnia to projektodawca, ponieważ podkreśla, że sołtysi wykonując w terenie swoje zadania (np. pobór podatku czy dostarczanie dokumentacji z tym związanej) narażeni są na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu, a w sytuacjach wypadków z tym związanych pozostają bez odszkodowania.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy: świadczenia i uprawnienia dla sołtysów? Trzeba mieć na uwadze, że to dopiero projekt. Przed ewentualną nowelizacją przepisów jeszcze długa droga. Niemniej jednak, na chwilę obecną projekt trafił do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., z zastrzeżeniem przepisów co do funduszu sołeckiego, bo ten mógłby obowiązywać niekiedy dopiero przy budżecie na 2026 r.