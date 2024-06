Renta socjalna 2024 i 2025 r. to jedna wielka niepewność. Nie wiadomo czy renta będzie zrównana z minimalnym wynagrodzeniem czy może będzie tylko dodatek (w różnicy między kwotą renty a minimalnym wynagrodzeniem) jak wynika z ostatnich poprawek. W tym drugim wariancie renta będzie niższa o niespełna 2 tys. zł!

rozwiń >

Waloryzacja emerytur i rent w 2025

Według stanu na dzień 13 czerwca 2024 r., zgodnie z doniesieniami Centrum Informacyjnego Rządu, Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Co to oznacza w praktyce? Ponowny wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. Według wstępnych rządowych założeń taki koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld złotych.

REKLAMA

Autopromocja

Mniejsze podwyżki emerytur i rent w 2025 - prawdopodobnie tak

Mając na uwadze powyższe, tj. wskaźnik waloryzacji na poziomie 106,78 proc. z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, ze podwyżki emerytur i rent będą niższe niż się spodziewano, bo przecież w marcu 2024 r. wskaźnik waloryzacji był wyższy. Jak podawało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., w 2024 roku wysokość wskaźnika to 112,12 proc. Niemalże 6 proc. będzie robiło sporą różnicę na kontach ubezpieczonych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to minimum, może więc być więcej. Pozostaje czekać na ostateczne decyzje. Co więcej sytuacja osób otrzymujących rentę socjalną jest jeszcze bardziej niepewna i skomplikowana.

Co z rentą socjalną w 2024 i 2025

Renta socjalna została uregulowane w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 240, dalej: ustawa). Jak szumnie zapowiadał rząd ustawa miała się zmienić w ten sposób, że renta socjalna będzie zawsze równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Jednak cały czas trwają prace nad drukiem nr 30, tj. obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (dalej jako: projekt). Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1780,96 zł (po waloryzacji w marcu 2024 r.).

Ważne MIAŁO BYĆ TAK A PROPONUJE SIĘ TAK: 1 WERSJA CO DO WYSOKOŚCI RENTY SOCJLNEJ: "1. Renta socjalna wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku.". WEDŁUG TEGO WARIANTU I WEDŁUG STANU NP. NA 1 LIPCA 2024 R. RENTA SOCJALNA WYNOSIŁABY 4300 ZŁ BRUTTO. 2 WERSJA CO DO WYSOKOŚCI RENTY SOCJALNEJ: "Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek do renty socjalnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r., a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.” WEDŁUG TEGO WARIANTU I WEDŁUG STANU NP. NA 1 LIPCA 2024 R. RENTA SOCJALNA WYNOSIŁABY 2519,04 ZŁ BRUTTO, TJ. RÓŻNICA MIĘDZY MINIMALNYM A KWOTĄ RENTY SOCJALNEJ (4300 zł - 1780,96 zł). KAŻDY WIDZI, ŻĘ WARIANT 2. JEST O NIESPEŁNA 2 TYS. MNIEJ KORZYSTNY!

Renta socjalna może mieć charakter:

renty socjalnej stałej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

- jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała; renty socjalnej okresowej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa, wówczas przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Przykład Czym jest niezdolność do pracy? Niezdolną do pracy jest osoba, która: całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i

nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Kto ustala niezdolność do pracy?

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Ustalając całkowitą niezdolność do pracy, lekarz orzecznik, za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, zgłoszoną nie później niż w trakcie badania tej osoby, ustala niezdolność tej osoby do samodzielnej egzystencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?

Tak, ZUS ma obowiązek wydać decyzję o przyznaniu lub odmówieniu prawa do renty socjalnej w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która miałaby wpływ na przyznanie tego świadczenia. Jeżeli osoba starająca się o rentę socjalną nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Termin na złożenie sprzeciwu to 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzyma się orzeczenie.

Jeżeli ZUS ponownie odmówi prawa do renty socjalnej, można odwołać się od takiej decyzji do Sądu Okręgowego — Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Termin to miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną?

ZUS będzie mógł ustalić prawo do renty socjalnej, jeżeli zostanie złożony:

wniosek o rentę socjalną,

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki;

zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) wypełnione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba starająca się o rentę. Lekarz powinien to zaświadczenie wystawić nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do renty;

inna dokumentacja medyczna, która może potwierdzić stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego);

dokumenty przygotowane przez pracodawcę (jeżeli ma miejsce zatrudnienie);

oświadczenie czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Komu przysługuje prawo do renty socjalnej?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: