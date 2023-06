Dodatek sołtysowski już od 1 lipca 2023 r.

Odwaga cywilna w miejscu pracy to jedna z najważniejszych cech, która może przyczynić się do sukcesu zarówno pracowników, jak i organizacji jako całości. Termin ten odnosi się do zdolności jednostki do wykazania się odwagą, zarówno moralną, jak i fizyczną, w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w środowisku zawodowym. Jest to niezwykle istotne, ponieważ miejsce pracy często stawia pracowników w obliczu wyzwań, problemów i konfliktów, które wymagają pewnych postaw i działań.