Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników

Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
26 listopada 2025, 14:06
Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników
Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników
Materiały prasowe

Braki kadrowe stają się codziennością a wynajem pracowników zyskuje na popularności jako praktyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. To forma zatrudnienia tymczasowego, w której agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych i deleguje ich do wykonywania zadań u innego pracodawcy – użytkownika. W Polsce reguluje to ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z nowelizacjami, ograniczająca okres pracy tymczasowej do 18 miesięcy w ciągu trzech lat u jednego użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnego zatrudnienia, wynajem pracowników pozwala firmom unikać długoterminowych zobowiązań, jednocześnie szybko uzupełniając luki w zespole.

Na czym polega proces wynajmu?

Proces jest prosty i efektywny, co czyni go atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Zwykle wynajem pracowników zaczyna się od kontaktu z agencją pracy tymczasowej, gdzie firma zgłasza potrzeby: rodzaj stanowiska, kwalifikacje, liczbę osób i okres zatrudnienia. Agencja, opierając się na swojej bazie kandydatów (często liczącej dziesiątki tysięcy profili), przeprowadza rekrutację i selekcję. Kluczowe jest podpisanie trójstronnej umowy: między agencją a pracownikiem, agencją a użytkownikiem oraz – w praktyce – zgoda pracownika na delegację. Pracownik formalnie pozostaje zatrudniony u agencji, która przejmuje obowiązki kadrowo-płacowe: naliczanie składek ZUS, wypłaty wynagrodzeń (do 15. dnia miesiąca), szkolenia BHP i legalizację pobytu dla cudzoziemców.

W przypadku bezpośredniego użyczenia między firmami (bez agencji), wymaga to pisemnej zgody pracownika i udzielenia urlopu bezpłatnego u pierwotnego pracodawcy, zgodnie z art. 174¹ Kodeksu pracy. Pracownik zachowuje swoje uprawnienia, a nowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Agencje oferują elastyczność: zatrudnienie na godziny, dni czy miesiące, z możliwością natychmiastowego startu – nawet następnego dnia po zgłoszeniu.

Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników

Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników

Materiały prasowe

Korzyści dla pracodawców i pracowników

Główną zaletą wynajmu pracowników jest elastyczność, idealna dla branż sezonowych jak budownictwo, produkcja czy logistyka. Firmy oszczędzają na rekrutacji (koszty mogą sięgać kilku tysięcy złotych na osobę) i administracji HR, unikając przestojów spowodowanych brakiem pracowników. Agencja gwarantuje zastępstwo w razie rezygnacji pracownika, co minimalizuje ryzyko. Dla pracodawcy użytkownika oznacza to jedną fakturę miesięczną za przepracowane godziny, bez dodatkowych obciążeń ZUS czy US – wszystko po stronie agencji.

Dla pracowników tymczasowych, często cudzoziemców ze Wschodu czy Azji, to szansa na szybkie zatrudnienie z pełnym wsparciem: zakwaterowaniem, transportem i szkoleniami. W Polsce, gdzie deficyt rąk do pracy sięga setek tysięcy wakatów, agencje ułatwiają legalizację pobytu, co jest kluczowe w dobie migracji zarobkowych. Pracownicy zyskują stabilne dochody bez długoterminowych kontraktów, co sprzyja mobilności.

Koszty i rozliczenia w 2025 roku

Koszty wynajmu pracowników zależą od branży, kwalifikacji i regionu, ale są przewidywalne i elastyczne. Średnio wynoszą 40-500 zł netto za godzinę pracy, w tym wynagrodzenie pracownika (ok. 25-40 zł/h brutto dla fizycznych), marża agencji (15-20%) oraz dodatki jak ubrania robocze czy dojazd. Dla niewykwalifikowanych pracowników tymczasowych w produkcji to ok. 40-60 zł/h, podczas gdy specjaliści (np. menedżerowie) dochodzą do 500 zł/h. Rozliczenie godzinowe lub miesięczne pozwala na optymalizację – dłuższe umowy obniżają stawki.

Przykłady z praktyki w branżach

W budownictwie wynajem pracowników to codzienność. Na przykład, przy projektach jak modernizacja dróg czy budowa biurowców, agencje dostarczają całe brygady: zbrojarzy (30-35 zł/h netto), cieśli czy monterów. Współpraca z gigantami rynku budowlanego pokazuje, jak leasing uzupełnia zespoły na szczyt sezonu, unikając opóźnień.

Zobacz również:

W produkcji i magazynach, firmy używają leasingu na zastępstwa urlopowe. Sezonowo, w logistyce przed świętami, pracownicy tymczasowi ze Wschodu, Filipin czy Indonezji obsługują pik popytu.

Opinia ekspercka: Michał Solecki z Worksol Group

Michał Solecki, założyciel i prezes Worksol Group – agencji z 16-letnim doświadczeniem w rekrutacji cudzoziemców – podkreśla strategiczną rolę wynajmu pracowników. "W erze globalnych braków kadrowych, wynajem pracowników to nie tylko taktyka, ale fundament zrównoważonego rozwoju firm. Nasza grupa, obsługując ponad 300 klientów, widzi, jak pracownicy tymczasowi z Ameryki Łacińskiej czy Azji obniżają koszty i zwiększają retencję. Klucz to długoterminowa polityka migracyjna – Polska musi inwestować w legalizację, by stać się hubem pracy w UE. Bez tego, nawet najlepsze agencje nie nadążą za popytem" – mówi Solecki, który w 2025 roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym wzywał do reform.

Przyszłość elastycznego zatrudnienia

Wynajem pracowników ewoluuje z narzędzia awaryjnego w standard zarządzania kadrami. W 2025 roku, z prognozowanym deficytem 1 mln rąk do pracy w Polsce, agencje oferują nie tylko personel, ale partnerstwo. Dla firm to szansa na konkurencyjność, dla pracowników – stabilność. Wybierając renomowaną agencję, minimalizujemy ryzyka i maksymalizujemy zyski.

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników
26 lis 2025

Braki kadrowe stają się codziennością a wynajem pracowników zyskuje na popularności jako praktyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. To forma zatrudnienia tymczasowego, w której agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych i deleguje ich do wykonywania zadań u innego pracodawcy – użytkownika. W Polsce reguluje to ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z nowelizacjami, ograniczająca okres pracy tymczasowej do 18 miesięcy w ciągu trzech lat u jednego użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnego zatrudnienia, wynajem pracowników pozwala firmom unikać długoterminowych zobowiązań, jednocześnie szybko uzupełniając luki w zespole.
Zmiany w prawie pracy 2026 – nowe obowiązki, projekty ustaw i co czeka pracowników oraz pracodawców
26 lis 2025

Rok 2026 przyniesie największą od lat zmianę w prawie pracy i nikt nie będzie mógł jej zignorować. Pracownicy zyskają nowe prawa, firmy staną przed dodatkowymi obowiązkami, a zasady zatrudnienia zmienią się w sposób odczuwalny dla każdego. Od jawności płac, przez nowe definicje mobbingu, aż po reformę PIP i zmianę sposobu liczenia stażu. Nadchodzi rok, który mocno przeorganizuje polskie miejsca pracy.
800 plus dla seniorów to dług wychowawczy? Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o dodatek trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci?
26 lis 2025

Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o wsteczne 800 plus trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci? Poniżej opisujemy historię Pani Anny, która widzi, że młodsze rodziny otrzymują 800 zł miesięcznie na każde dziecko – bez żadnych progów dochodowych. „Czy nasze wysiłki nie liczyły się?” pyta Pani Anna, podczas spotkania Stowarzyszenia Emerytów: „Czy my wychowaliśmy dzieci za darmo dla państwa? Dzisiaj ich podatki finansują budżet – a my otrzymujemy emeryturę, która się nie wystarcza na życie.”. Co dalej z 800 plus dla seniorów?
Nawet 50 tysięcy kary i do 6 tysięcy mandatu za pracownika – o tym nie wiedzą pracodawcy
26 lis 2025

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna otrzymały szersze uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania kar, mandatów i kierowania wniosków o ukaranie do sądu. W ograniczaniu nielegalnego zatrudnienia mają pomóc również nowe zasady dla agencji pracy m.in. 2-letni okres karencji dotyczący świadczenia usług na rzecz zatrudniania cudzoziemców. O czym jeszcze muszą wiedzieć pracodawcy, którzy w szczególnie gorącym okresie przedświątecznym szukają rąk do pracy „na już”?
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Grudzień 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj
25 lis 2025

Grudzień 2025: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Grudzień 2025 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
Grudzień 2025 inny niż zwykle: dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]
25 lis 2025

Grudzień 2025 roku jest inny niż zwykle. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.
Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop między Świętami a Nowym Rokiem? W jakich przypadkach?
25 lis 2025

Okres między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to czas, kiedy w wielu firmach robi się spokojniej. Dla pracowników oznacza to możliwość odpoczynku i spokojnego planowania przerwy świątecznej. Dla pracodawców – moment zastanowienia się, czy mogą wysłać pracownika na urlop „na siłę”. Prawo jasno określa granice, a ich znajomość pozwala uniknąć nieporozumień i stresu w tym wyjątkowym okresie.
4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak