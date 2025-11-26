Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników

Braki kadrowe stają się codziennością a wynajem pracowników zyskuje na popularności jako praktyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. To forma zatrudnienia tymczasowego, w której agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych i deleguje ich do wykonywania zadań u innego pracodawcy – użytkownika. W Polsce reguluje to ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z nowelizacjami, ograniczająca okres pracy tymczasowej do 18 miesięcy w ciągu trzech lat u jednego użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnego zatrudnienia, wynajem pracowników pozwala firmom unikać długoterminowych zobowiązań, jednocześnie szybko uzupełniając luki w zespole.

Na czym polega proces wynajmu?

Proces jest prosty i efektywny, co czyni go atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Zwykle wynajem pracowników zaczyna się od kontaktu z agencją pracy tymczasowej, gdzie firma zgłasza potrzeby: rodzaj stanowiska, kwalifikacje, liczbę osób i okres zatrudnienia. Agencja, opierając się na swojej bazie kandydatów (często liczącej dziesiątki tysięcy profili), przeprowadza rekrutację i selekcję. Kluczowe jest podpisanie trójstronnej umowy: między agencją a pracownikiem, agencją a użytkownikiem oraz – w praktyce – zgoda pracownika na delegację. Pracownik formalnie pozostaje zatrudniony u agencji, która przejmuje obowiązki kadrowo-płacowe: naliczanie składek ZUS, wypłaty wynagrodzeń (do 15. dnia miesiąca), szkolenia BHP i legalizację pobytu dla cudzoziemców.

W przypadku bezpośredniego użyczenia między firmami (bez agencji), wymaga to pisemnej zgody pracownika i udzielenia urlopu bezpłatnego u pierwotnego pracodawcy, zgodnie z art. 174¹ Kodeksu pracy. Pracownik zachowuje swoje uprawnienia, a nowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Agencje oferują elastyczność: zatrudnienie na godziny, dni czy miesiące, z możliwością natychmiastowego startu – nawet następnego dnia po zgłoszeniu.

Korzyści dla pracodawców i pracowników

Główną zaletą wynajmu pracowników jest elastyczność, idealna dla branż sezonowych jak budownictwo, produkcja czy logistyka. Firmy oszczędzają na rekrutacji (koszty mogą sięgać kilku tysięcy złotych na osobę) i administracji HR, unikając przestojów spowodowanych brakiem pracowników. Agencja gwarantuje zastępstwo w razie rezygnacji pracownika, co minimalizuje ryzyko. Dla pracodawcy użytkownika oznacza to jedną fakturę miesięczną za przepracowane godziny, bez dodatkowych obciążeń ZUS czy US – wszystko po stronie agencji.

Dla pracowników tymczasowych, często cudzoziemców ze Wschodu czy Azji, to szansa na szybkie zatrudnienie z pełnym wsparciem: zakwaterowaniem, transportem i szkoleniami. W Polsce, gdzie deficyt rąk do pracy sięga setek tysięcy wakatów, agencje ułatwiają legalizację pobytu, co jest kluczowe w dobie migracji zarobkowych. Pracownicy zyskują stabilne dochody bez długoterminowych kontraktów, co sprzyja mobilności.

Koszty i rozliczenia w 2025 roku

Koszty wynajmu pracowników zależą od branży, kwalifikacji i regionu, ale są przewidywalne i elastyczne. Średnio wynoszą 40-500 zł netto za godzinę pracy, w tym wynagrodzenie pracownika (ok. 25-40 zł/h brutto dla fizycznych), marża agencji (15-20%) oraz dodatki jak ubrania robocze czy dojazd. Dla niewykwalifikowanych pracowników tymczasowych w produkcji to ok. 40-60 zł/h, podczas gdy specjaliści (np. menedżerowie) dochodzą do 500 zł/h. Rozliczenie godzinowe lub miesięczne pozwala na optymalizację – dłuższe umowy obniżają stawki.

Przykłady z praktyki w branżach

W budownictwie wynajem pracowników to codzienność. Na przykład, przy projektach jak modernizacja dróg czy budowa biurowców, agencje dostarczają całe brygady: zbrojarzy (30-35 zł/h netto), cieśli czy monterów. Współpraca z gigantami rynku budowlanego pokazuje, jak leasing uzupełnia zespoły na szczyt sezonu, unikając opóźnień.

W produkcji i magazynach, firmy używają leasingu na zastępstwa urlopowe. Sezonowo, w logistyce przed świętami, pracownicy tymczasowi ze Wschodu, Filipin czy Indonezji obsługują pik popytu.

Opinia ekspercka: Michał Solecki z Worksol Group

Michał Solecki, założyciel i prezes Worksol Group – agencji z 16-letnim doświadczeniem w rekrutacji cudzoziemców – podkreśla strategiczną rolę wynajmu pracowników. "W erze globalnych braków kadrowych, wynajem pracowników to nie tylko taktyka, ale fundament zrównoważonego rozwoju firm. Nasza grupa, obsługując ponad 300 klientów, widzi, jak pracownicy tymczasowi z Ameryki Łacińskiej czy Azji obniżają koszty i zwiększają retencję. Klucz to długoterminowa polityka migracyjna – Polska musi inwestować w legalizację, by stać się hubem pracy w UE. Bez tego, nawet najlepsze agencje nie nadążą za popytem" – mówi Solecki, który w 2025 roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym wzywał do reform.

Przyszłość elastycznego zatrudnienia

Wynajem pracowników ewoluuje z narzędzia awaryjnego w standard zarządzania kadrami. W 2025 roku, z prognozowanym deficytem 1 mln rąk do pracy w Polsce, agencje oferują nie tylko personel, ale partnerstwo. Dla firm to szansa na konkurencyjność, dla pracowników – stabilność. Wybierając renomowaną agencję, minimalizujemy ryzyka i maksymalizujemy zyski.