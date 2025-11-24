6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]
REKLAMA
REKLAMA
6140,20 zł - tyle emeryci i renciści mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji dla swojego głównego świadczenia. Nowe kwoty dorabiania obowiązują od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu w całym 2025 r.?
- Nowa kwota graniczna przychodu od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. - miesięczny limit dorabiania
- Kwota graniczna przychodu 2025 - roczny limit dorabiania
Nowa kwota graniczna przychodu od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. - miesięczny limit dorabiania
Ile wynosi nowy miesięczny limit dorabiania dla emerytów i rencistów? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:
REKLAMA
REKLAMA
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł;
- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.
Kwota graniczna przychodu 2025 - roczny limit dorabiania
Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu emerytura i rencisty w całym 2025 roku czyli roczne limity dorabiania? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2025 r. wynoszą odpowiednio:
1) 72 562,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 5713,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,
- 5934,10 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,
- 6273,60 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,
- 6124,10 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,
- 6140,20 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
2) 134 757,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
REKLAMA
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
- 10 610,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,
- 11 020,40 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,
- 11 651,00 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,
- 11 373,30 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,
- 11 403,30 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 1196)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 1198)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA