Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » 6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]

6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]

24 listopada 2025, 12:27
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 12:29]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
kwota graniczna przychodu emeryta rencisty dorabianie do emerytury renty limity zus
6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]
Shutterstock

6140,20 zł - tyle emeryci i renciści mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji dla swojego głównego świadczenia. Nowe kwoty dorabiania obowiązują od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu w całym 2025 r.?

Nowa kwota graniczna przychodu od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. - miesięczny limit dorabiania

Ile wynosi nowy miesięczny limit dorabiania dla emerytów i rencistów? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.

Kwota graniczna przychodu 2025 - roczny limit dorabiania

Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu emerytura i rencisty w całym 2025 roku czyli roczne limity dorabiania? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2025 r. wynoszą odpowiednio:

1) 72 562,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

  • 5713,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,
  • 5934,10 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,
  • 6273,60 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,
  • 6124,10 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,
  • 6140,20 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

2) 134 757,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

  • 10 610,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,
  • 11 020,40 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,
  • 11 651,00 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,
  • 11 373,30 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,
  • 11 403,30 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 1196)

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 1198)

