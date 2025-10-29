REKLAMA

Równowaga między rodziną a karierą - elastyczne modele pracy alternatywą dla etatu?

Równowaga między rodziną a karierą - elastyczne modele pracy alternatywą dla etatu?

29 października 2025, 11:28
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Coraz więcej młodych kobiet szuka sposobu na łączenie macierzyństwa z aktywnością zawodową. Sztywne godziny pracy i konieczność codziennych dojazdów do biura nie współgrają z potrzebami rodzin z małymi dziećmi. Dlatego elastyczne modele, takie jak sprzedaż bezpośrednia stają się dla wielu mam alternatywą - pozwalają pracować z domu, we własnym tempie i na własnych zasadach, bez konieczności rezygnacji z rozwoju zawodowego i poczucia niezależności finansowej.

Coraz więcej młodych kobiet szuka sposobu na łączenie macierzyństwa z aktywnością zawodową. Sztywne godziny pracy i konieczność codziennych dojazdów do biura nie współgrają z potrzebami rodzin z małymi dziećmi. Dlatego elastyczne modele, takie jak sprzedaż bezpośrednia stają się dla wielu mam alternatywą - pozwalają pracować z domu, we własnym tempie i na własnych zasadach, bez konieczności rezygnacji z rozwoju zawodowego i poczucia niezależności finansowej.

W wielu domach decyzja o tym, kiedy i jak wrócić na rynek pracy po narodzinach dziecka, wiąże się z emocjami, obawami i ogromną potrzebą znalezienia równowagi

W wielu domach decyzja o tym, kiedy i jak wrócić na rynek pracy po narodzinach dziecka, wiąże się z emocjami, obawami i ogromną potrzebą znalezienia równowagi. Z jednej strony chęć bycia przy dziecku, z drugiej potrzeba samorealizacji i stabilności finansowej. Sprzedaż bezpośrednia odpowiada na tę potrzebę, dając kobietom możliwość rozwoju zawodowego w modelu, który szanuje ich życie rodzinne.

„Sprzedaż bezpośrednia to jedna z niewielu przestrzeni, w której można naprawdę dopasować pracę do życia rodzinnego bez rezygnacji z ambicji. Młode mamy wnoszą energię, empatię i świetną komunikację, a my dajemy im narzędzia i wsparcie, by uczynić z tego stabilny, uczciwy biznes” - mówi Tomasz Muras, dyrektor generalny PSSB.

Branża, która łączy elastyczność z profesjonalizmem

Coraz częściej młode mamy szukają nie „dorywczej pracy”, ale modelu zawodowego, który pozwoli im łączyć różne role: rodzica, specjalistki, przedsiębiorczyni. Według raportu PSSB z 2024 roku, kobiety stanowią około 85 proc. osób współpracujących z firmami członkowskimi PSSB, a rosnąca część z nich wskazuje elastyczność jako kluczowy powód wyboru tej ścieżki zawodowej. Również w perspektywie globalnej sprzedaż bezpośrednia jest sektorem wartym setki miliardów dolarów i jednym z najczęściej wybieranych modeli pracy przez kobiety w Europie.

„Coraz więcej kobiet traktuje sprzedaż bezpośrednią jak poważny projekt zawodowy. Planują działania jak przedsiębiorczynie, korzystają z technologii, e-commerce i social mediów. A jednocześnie w centrum zawsze zostaje rozmowa z klientem i odpowiedzialność za wysoki poziom obsługi” - dodaje Tomasz Muras.

Macierzyństwo to szkoła kompetencji. Jak „umiejętności mam” przekładają się na sukces

Życie młodej mamy to nieustanne zarządzanie: czasem, logistyką, emocjami i relacjami. Te kompetencje (często niedoceniane) okazują się fundamentem skutecznej sprzedaży. Multitasking staje się umiejętnością zarządzania wieloma zadaniami biznesowymi naraz. Uważne słuchanie i komunikacja przekładają się na lepsze poznanie potrzeb klienta. Empatia buduje trwałą relację, a ta jest kluczowa w sprzedaży bezpośredniej.

„Młode mamy mają zestaw kompetencji, których nie uczą podręczniki. Potrafią słuchać, doradzić i zorganizować pracę tak, żeby była efektywna. My dokładamy ramy etyczne, szkolenia i narzędzia, żeby talent zamienił się w realny wynik” – mówi Tomasz Muras.

Takie podejście daje mamom pewność siebie. Początkowo pracują w czasie drzemek i wieczorów, a ich działania naturalnie się rozwijają, gdy dziecko rośnie. To praca, która rośnie razem z rodziną. Nowe pokolenie przedsiębiorczyń - młode mamy w świecie sprzedaży bezpośredniej

Współczesne mamy coraz częściej chcą decydować o tym, jak wygląda ich zawodowa droga. Szukają pracy, która pozwala im być blisko dziecka. Sprzedaż bezpośrednia daje im narzędzia, by pasję zamienić w biznes bez konieczności rezygnowania z ważnych chwil w życiu rodziny.

„Widzimy coraz więcej młodych mam, które zaczynają od kilku godzin tygodniowo. Testują ofertę, uczą się pracy w social mediach, budują bazę pierwszych klientów często wśród znajomych i społeczności online. Potem, krok po kroku, przechodzą do stabilnego, przewidywalnego biznesu” - wyjaśnia Tomasz Muras.

Każdy etap można dopasować do wieku i potrzeb malucha. Kiedy dziecko się rozwija, rozwija się także biznes. Bycie mamą-przedsiębiorczynią oznacza, że praca przestaje być miejscem, a staje się działaniem: między śniadaniem a spacerem, po południowej drzemce lub wieczorem, kiedy dom cichnie. Taki model daje poczucie sprawczości i ekonomicznej samodzielności, a jednocześnie pozwala być przy dziecku tu i teraz. Każda wiadomość od klienta, każde poprawnie zaopiekowane zamówienie, każdy mały sukces buduje poczucie pewności siebie. Mamy często mówią, że to właśnie sprzedaż bezpośrednia pozwoliła im „wrócić do siebie”, czyli znaleźć obszar życia, który należy tylko do nich.

Bezpieczeństwo i etyka jako fundament dla mam zaczynających swoją drogę

Firmy zrzeszone w PSSB działają według jasnych zasad, w oparciu o realne produkty i transparentne warunki współpracy. To ważne dla osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie, często po raz pierwszy podejmując własną działalność zarobkową. Jasne zasady dają poczucie bezpieczeństwa, tak potrzebne mamom, które w biznes wchodzą odpowiedzialnie i mądrze.

„Nie obiecujemy cudów. Proponujemy uczciwy model: sprzedajesz realny produkt, uczysz się warsztatu, budujesz relacje. A my dbamy o standardy - od transparentnych zasad współpracy po wsparcie w edukacji konsumenckiej. To podejście, które działa dla młodych mam, bo łączy elastyczność z odpowiedzialnością” - podsumowuje Tomasz Muras.

Sprzedaż bezpośrednia daje szansę na rozwój osobisty i zawodowy bez konieczności wybierania: „rodzina albo kariera”. To działalność, która może zacząć się od małych kroków - od pierwszej rozmowy z bliską osobą, od pierwszego posta w social mediach, z czasem stać się pełnoprawnym sposobem na życie. W branży, która wspiera i rozwija, a nie ogranicza. Dla wielu kobiet to więcej niż praca. To możliwość zachowania własnej tożsamości, budowania finansowej niezależności oraz codzienne poczucie, że rosną razem ze swoim dzieckiem i ze swoim biznesem.

Źródło: PSSB to organizacja non-profit działająca od 1994 roku i grupująca największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej w Polsce, aby wspólnie działać na rzecz firm, osób współpracujących oraz wszystkich konsumentów, którzy kupują produkty i usługi w kanale sprzedaży bezpośredniej. Celem organizacji jest popularyzacja i integracja branży ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, wspieranie działań mających na celu dobro i wzmocnienie praw konsumentów, wspieranie mikro przedsiębiorczości poprzez rozwój kompetencji oraz monitorowanie i kształtowanie otoczenia prawnego.

