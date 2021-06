Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne z ZUS - ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu limitu dni zasiłku chorobowego. Zasiłek ten wypłaca ZUS, licząc od 34. dnia niezdolności do pracy i limit dni zasiłkowych wynosi 182 na rok. Później, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że rehabilitacja lub dalsze leczenie przywróci zdrowie i zdolność do pracy. Decyduje o tym lekarz orzecznik ZUS.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego może być równa 75%, 90% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Od czego to zależy? Po pierwsze, osoba, która stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej może liczyć na 100% podstawy wymiaru zasiłku. To samo dotyczy kobiet w ciąży. Natomiast pozostali przez pierwsze 90 dni (3 miesiące) pobierania świadczenia otrzymują 90% podstawy wymiaru zasiłku, a po przekroczeniu 90 dni korzystania ze świadczenia - już tylko 75% podstawy wymiaru zasiłku. Ponadto, przy obliczaniu wysokości świadczenia rehabilitacyjnego bierze się pod uwagę wskaźnik waloryzacji ogłaszany przez Prezesa ZUS raz na trzy miesiące, a więc co kwartał. Jeśli wynosi mniej niż 100%, nie waloryzuje się podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wyższy wskaźnik oznacza taką konieczność. Jeśli przyjmiemy, że podstawą wymiaru zasiłku jest stałe wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika np. 3000 zł brutto to kwotę tę należy pomniejszyć o składki ZUS (13,71%), wynik ten zwaloryzować bądź nie (w zależności od wysokości wskaźnika), wyliczyć od tej kwoty 75%, 90% lub 100%, a następnie podzielić na 30. Uzyskuje się w ten sposób wysokość świadczenia rehabilitacyjnego za jeden dzień niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - wskaźnik waloryzacji

Jak już zostało wspomniane, wysokość świadczenia ustala się za pomocą podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa ZUS dla każdego kwartału roku kalendarzowego. Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest średnie wynagrodzenie miesięczne z ostatnich 12 miesięcy pracy (wysokość świadczenia zależy od zarobków ubezpieczonego). Ile wskaźnik waloryzacji wynosi dla poszczególnych kwartałów 2021 r.?

Kwartał 2021 r. Wskaźnik do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego I 97% II 108,6% III 109,9% IV

Zgodnie z powyższym tylko w I kwartale 2021 r. nie waloryzowało się podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy ustalaniu wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. Przy podstawie wymiaru w wysokości 3000 zł brutto obliczenia wyglądały następująco:

3000 x 13,71% = 411,30

3000 - 411,30 = 2588,70

2588,70 x 75% = 1941,525 lub 2588,70 x 90% = 2329,83 lub 2588,70 x 100% = 2588,70

1941,525 / 30 = 64,7175, 2329,83 / 30 = 77,661, 2588,70 / 30 = 86,29

Przedstawione kwoty należą się za jeden dzień niezdolności do pracy w zależności od tego, czy danej osobie przysługuje 75%, 90% czy 100% podstawy wymiaru zasiłku.

W II kwartale 2021 r. na przedstawionym przykładzie należało kwotę otrzymaną po pomniejszeniu o składki ZUS (2588,70) pomnożyć o wskaźnik waloryzacji, a więc 108,6%, a dopiero następnie wyliczyć przysługujący procent świadczenia i podzielić na 30 dni.

2588,70 x 108,6% = 2811,3282

2811,3282 x 75% = 2108,49615 lub 2811,3282 x 90% = 2530,19538 lub 2811,3282 x 100% = 2811,3282

Na końcu kwoty te dzieli się na 30 dni.

Analogicznie należy postąpić w III kwartale 2021 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji również jest wyższy niż 100%. Waloryzuje się więc podstawę wymianu zasiłku chorobowego o 109,9%.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. (Monitor Polski rok 2020 poz. 1056)

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. (Monitor Polski rok 2021 poz. 193)

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r. (Monitor Polski rok 2021 poz. 480)