Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - czerwiec 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać także za czerwiec 2021 r. Do kiedy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - COVID

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego i szkoły z powodu COVID-19. W takiej sytuacji rodzice muszę zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad dzieckiem. Przepisy covidowe wprowadziły więc do polskiego systemu nowy zasiłek - dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w ZUS. Analogicznie ubezpieczeni w KRUS mogą pobierać z Kasy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku do 8. roku życia. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne, w których przypadku wydłuża się możliwość ubiegania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy stosownie do rodzaju orzeczenia:

orzeczenie o niepełnosprawności - 16 lat, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 18 lat, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 24 lata.

Świadczenie to należy się również w przypadku braku możliwości z powodu COVID-19 sprawowania opieki przez opiekuna dziennego lub nianię.

O zasiłek można ubiegać się także w razie ograniczonego funkcjonowania placówki, np. z powodu braku personelu wywołanego epidemią w przedszkolu funkcjonuje tylko jedna grupa przedszkolaków i brakuje miejsca dla dziecka.

Dodatkowy zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku - przy stałych zarobkach będzie to 80% pensji.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony - do kiedy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być przedłużany mocą rozporządzeń Rady Ministrów. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa covidowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w art. 4 ust. 3 i art. 4A ust. 7. Na podstawie tych przepisów zasiłek był wielokrotnie przedłużany od marca 2020 r. - zwykle co 2 tygodnie. Nie wiadomo, do kiedy dokładnie zasiłek będzie obowiązywał w polskim porządku prawnym. Wciąż może być wydłużany przez rząd.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - czerwiec 2021

Wiadomo natomiast, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy funkcjonuje obecnie do 6 czerwca 2021 r. Ostatnie przedłużenie obejmuje okres od 24 maja do 6 czerwca 2021 r. Podstawą są dwa rozporządzenia z dnia 21 maja 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 934) przedłuża świadczenie z ZUS.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 933) przedłuża świadczenie z KRUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - druk ZUS

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Wniosek o zasiłek to de facto druk o tytule "Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego". Pobierz druk ZUS. Można złożyć je bezpośrednio do ZUS lub do pracodawcy lub zleceniodawcy. Sprawdź, jak krok po kroku złożyć wniosek do ZUS: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?