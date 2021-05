Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 6 czerwca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony na czerwiec 2021 r. Do kiedy dokładnie?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony - rozporządzenie

Dnia 19 maja 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się rozporządzenia przedłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Nowe rozporządzenia przedłużają zasiłki na czerwiec. Ostatnie rozporządzenia wydłużały okres funkcjonowania tych świadczeń od 10 do 23 maja 2021 r. Przedłużanie zasiłków mocą rozporządzeń Rady Ministrów przewiduje ustawa covidowa (art. 4 ust. 3 i art. 4A ust. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do kiedy?

Dodatkowy zasiłek z ZUS i zasiłek z KRUS, zgodnie z nowymi rozporządzeniami, będzie można otrzymać przez kolejne 14 dni następujące po 23 maja, a więc do 6 czerwca 2021 r. Nie wyklucza się kolejnych przedłużeń, ponieważ epidemia wciąż trwa. Aktualnie jest około 2300 zakażeń dziennie i około 330 zgonów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS to analogiczne świadczenia, które zaczęły być przyznawane od początku powstania epidemii w Polsce. Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Uprawnionymi do tego zasiłku są rodzice, którzy nie mogą pracować, ponieważ muszą opiekować się dziećmi ze względu na zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły z powodu COVID-19. Dotyczy to tylko dzieci do 8. roku życia. Jedynym wyjątkiem jest niepełnosprawność dziecka. Wówczas zasiłek przysługuje nawet w przypadku wyższego wieku dziecka, a mianowicie:

do 16 lat (orzeczenie o niepełnosprawności)

do 18 lat (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

do 24 lat (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Wysokość zasiłku to 80% podstawy wymiaru zasiłku czyli przy stałych zarobkach będzie to 80% wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jak go uzyskać?

aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć do pracodawcy tzw. wniosek, a właściwie jest to Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pobierz wzór. O tym, jak krok po kroku złożyć wniosek o zasiłek przeczytasz w artykule: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)