Ile ZUS wydał na zasiłki opiekuńcze?

Zasiłki opiekuńcze na Dolnym Śląsku i w całej Polsce

Prawie 100 mln złotych wypłacił ZUS rodzicom na Dolnym Śląsku, którzy zostali w domu po to żeby opiekować się dzieckiem. Od początku pandemii do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy wpłynęło ponad 100 tys. wniosków o zasiłki opiekuńcze to kilkakrotnie więcej niż zwykle. W całej Polsce rodzice złożyli 1,4 mln wniosków a na ich konta popłynęło ponad 100 mld złotych. Opiekunowie z dziećmi spędzili w domu 14 896 511 dni.

OPIEKUŃCZE 1.02.2020 do 1.03.2021 1.02.2020 do 1.03.2021 Ilość wniosków o zasiłek Wypłacona rodzicom kwota Oddział ZUS Wałbrzych 43 339 23 056 070,12 Oddział ZUS Legnica 26 789 23 056 070,12 Oddział ZUS Wrocław 35 700 50 774 423,34 DOLNY ŚLĄSK 105 828 96 886 563,58 Cała Polska 1 368 699 959 777 930,28

Do kiedy można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Czas, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już od początku pandemii wielokrotnie przedłużany. - Obecnie uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia do 11 kwietnia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte lub pracują zdalnie - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dla kogo jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.