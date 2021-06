Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie ponownie przedłużony. Czy będzie funkcjonował do końca roku szkolnego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - czerwiec 2021

Aktualnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy funkcjonuje do 6 czerwca 2021 r. W dniu 1 czerwca 2021 r. w rządowym centrum legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń Rady Ministrów ponownie przedłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS. To świadczenia przyznawane od marca 2020 r. z tytułu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i szkoły z powodu COVID-19. Wówczas rodzice nie mogą pracować zawodowo i muszą zapewnić osobistą opiekę nad dzieckiem. Zamiast wynagrodzenia otrzymują za ten czas właśnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy (ZUS) lub zasiłek opiekuńczy (KRUS). To samo dotyczy sytuacji, gdy z powodu COVID-19 nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię czy opiekuna dziennego. Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Co to oznacza? Przy stałej pensji będzie to 80% wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do kiedy?

Projekty rozporządzeń przewidują wydłużenie zasiłku do dnia 25 czerwca 2021 r. Jest to termin zakończenia roku szkolnego. Przedłużenie obejmuje więc kolejne 19 dni. Zwykle okres obowiązywania zasiłku przedłużano o kolejne 14 dni. Tym razem ze względu na zakończenie roku szkolnego okres ten obejmuje wszystkie dni od 7 do 25 czerwca 2021 r. Nie wyklucza się kolejnych przedłużeń dodatkowego zasiłku opiekuńczego, być może po wakacjach. Na razie wszystko wskazuje na to, że epidemia powoli wygasa. W 2020 r. w sezonie wakacyjnym zasiłek obowiązywał do 26 lipca. Następnie wrócił wraz z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 do 20 września. Później wraz z nasileniem pandemii wrócił 9 listopada i był cały czas przedłużany.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jak uzyskać?

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć tzw. wniosek do pracodawcy lub zleceniodawcy albo osoba prowadząca działalność gospodarczą składa go bezpośrednio do ZUS. Można to zrobić elektronicznie. Sprawdź, jak zrobić to krok po kroku: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?

Wniosek to de facto "Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego". Pobierz oświadczenie >>>