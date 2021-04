Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a otwarty żłobek i przedszkole

Żłobek i przedszkole są otwarte - co z zasiłkiem?

Od poniedziałku żłobki i przedszkola są otwarte. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu przed tygodniem prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 25 kwietnia. Rząd ogłosił też, że od 19 kwietnia możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

ZUS wyjaśnia, że gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r. złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia 2021 r. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku maksymalnie do 18 kwietnia – bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania oświadczenia już złożonego.

Żłobek lub przedszkole zamknięte po 18 kwietnia 2021 r.

Jeśli żłobek lub przedszkole po 18 kwietnia dalej nie zapewnia dziecku opieki, to rodzic zajmujący się dzieckiem może otrzymać zasiłek za dalszy okres. ZUS podkreśla, że w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzic powinien złożyć nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku, nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.