Dodatek dla samotnej matki w 2019 roku

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki

Forma pomocy samotnym rodzicom uregulowana została w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Podstawowym świadczeniem dla samotnych matek jest zasiłek rodzinny.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się matka, której miesięczny dochód nie przekracza 674 zł na osobę w rodzinie. W przypadku samotnej matki, która opiekuje się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek przysługuje jeżeli dochód miesięczny nie przekracza 764 zł na jednego członka rodziny. Podane kryterium dochodowe, które jest podstawowym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego – obowiązuje od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Samotna matka, która ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Ustawodawca określił kim jest samotna matka. Samotną matką w prawie polskim jest panna, wdowa, rozwódka lub kobieta pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku rozwódki dodatek nie będzie przysługiwał, jeżeli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z „byłym małżonkiem”.

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującej matce w przypadku jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku

Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. dodatek dla samotnej matki wynosi 193 zł na dziecko, jednak nie może on przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek może być zwiększony o 80 zł, nie wyżej jednak niż do 160 zł na wszystkie dzieci.