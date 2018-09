Dodatek wychowawczy w okresie urlopu wychowawczego w 2019 r.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (potocznie zwany dodatkiem wychowawczym) jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Uregulowany został w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach pieniężnych.

Więcej na temat dodatków do zasiłku rodzinnego przeczytasz -> Dodatki do zasiłku rodzinnego 2018/2019

reklama reklama

Komu przysługuje i jak długo

Dodatek wychowawczy przysługuje uprawnionym osobom, które przebywają na urlopie wychowawczym. Są to:

- mama lub ojciec dziecka,

- opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Dodatek wychowawczy jest świadczeniem okresowym i przysługuje w/wym. osobom maksymalnie przez:

- 24 miesiące kalendarzowe,

- 36 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługuje im jeden dodatek.

Przesłanki

W celu ubiegania się o dodatek wychowawczy należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze uprawnione osoby muszą przebywać na urlopie wychowawczym. Istotny jest tu staż pracy, który uprawnia do urlopu wychowawczego – tj. urlop wychowawczy przysługuje, gdy pracownik ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy (do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy pracy).

Poza stażem pracy, kolejną przesłanką do nabycia dodatku wychowawczego jest spełnienie kryteriów określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Aby móc skorzystać z dodatku należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego.

W myśl powołanej ustawy zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza ustalonej kwoty. Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim. Zatem, od 1 listopada 2018 r. kryterium dochodowe wynosi:

674zł ;

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata

Kiedy dodatek nie przysługuje

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

korzysta ze świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 tys. zł (tzw. "kosiniakowe").

Wysokość dodatku

Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokości 400 zł, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym.

Jaki wniosek? Gdzie złożyć?

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć na formularzu SR-1, tj. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek możesz pobrać TUTAJ. Można go również otrzymać w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej.

Powyższy wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wypłatę świadczenia.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia.

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku trzeba dołączyć:

zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony,

zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

zaświadczenie lub oświadczenie ZUS potwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952);