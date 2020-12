Zwolnienie ze składek ZUS - listopad 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad przewiduje Tarcza 6.0. Sprawdź, dla kogo (kody PKD) zaplanowano to wsparcie antykryzysowe. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać zwolnienie? Co w przypadku opłacenia składek za ten miesiąc? Od kiedy i do kiedy można składać wnioski RDZ-B6?