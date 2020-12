Zwolnienie ZUS za listopad 2020 r.

Zwolnienie ze składek – COVID-19

Zwolnienie z opłacania składek ZUS to jedna z form wsparcia zapewniona już w pierwszych miesiącach epidemii koronawirusa w Polsce. Początkowo przysługiwała na 3 miesiące, a Tarcza 5.0 przyznała taką pomoc konkretnym branżom za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. O to wsparcie można było ubiegać się do końca listopada. Następnie w październiku powstał projekt kolejnej tarczy (Tarcza antykryzysowa 6.0 inaczej Tarcza branżowa), który ponownie przyznaje zwolnienie ze składek branżom najbardziej dotkniętym obostrzeniami związanymi z II falą pandemii COVID-19. Zwolnienie dotyczy jednego miesiąca – listopada 2020 r.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 704) czeka obecnie na podpis Prezydenta RP.





Jakie składki?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczy następujących składek:

na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dla kogo?

Zwolnienie ze składek co do zasady przysługuje samozatrudnionym i przedsiębiorcom zatrudniającym do 49 pracowników. Mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników mogą korzystać ze zwolnienia w wysokości 100%, a firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników – ze zwolnienia w postaci 50%.

Tarcza branżowa przyznaje wsparcie firmom z zakresu:

gastronomii,

kultury i rozrywki,

sportu (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),

sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),

turystyki (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),

transportu (firmy autokarowe, taksówkarze),

edukacji,

cateringu,

usług pralniczych.

Warunki do zwolnienia ze składek za listopad 2020 r.

Ponadto podmiot uprawniony do zwolnienia musi spełnić określone warunki:

prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r., prowadzenie działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.8Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, zgłoszenie jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. przychód z jeden z wyżej wymienionych działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Zwolnienie ze składek a postojowe

Płatnicy zadają pytanie - czy można jednocześnie korzystać ze zwolnienia ze składek i postojowego? Otóż tak, jeśli tylko znajdują się w kręgu podmiotów uprawnionych do tych form pomocy wymienionych w tarczy branżowej.

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej można składać wyłącznie elektronicznie na PUE ZUS. Na początku była dostępna również tradycyjna wersja papierowa, ale z czasem ZUS z niej zrezygnował. Elektroniczny obieg dokumentów jest znacznie szybszy i usprawnia proces weryfikacji wniosków.

Wniosek można podpisać na 4 sposoby:

profil PUE,

kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis zaufany (PZ ePUAP) lub

podpis osobisty (e-dowodu).

Aby ułatwić składanie wniosków, ZUS udostępnił instrukcję wraz z grafikami, jak zrobić to krok po kroku: Jak krok po kroku złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wzór

Wniosek o zwolnienie ze składek oznaczony jest symbolem RDZ. Jak już było wspomniane, wypełnia się go w sposób elektroniczny na profilu PUE ZUS.

Do kiedy?

Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. zgodnie z ustawą można składać do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość przedłużania mocą rozporządzenia Rady Ministrów zwolnienia na kolejne miesiące w razie takiej konieczności i możliwości budżetowych państwa.

Jakie dokumenty?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia ZUS za listopad, nie wystarczy sam wniosek. Trzeba również przedstawić ZUS deklaracje rozliczeniowe za listopad. Na przekazanie deklaracji rozliczeniowych jest określony czas, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Zgodnie z Tarczą branżową płatnik ma czas na przedstawienie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do dnia 31 grudnia 2020 r.

Czy to pomoc publiczna?

Podobnie jak postojowe zwolnienie ze składek to także pomoc publiczna. ZUS ma więc kompetencje do żądania przedstawienia informacji na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Ocenia się w ten sposób dopuszczalność udzielenia kolejnej pomocy publicznej. Należy się tylko tym podmiotom, które nie wyczerpały jeszcze limitu.

Zwolnienie ZUS a podatek dochodowy

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przychody z tytułu umorzenia składek ZUS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odroczenie terminu płatności składek

ZUS tłumaczy, że płatnicy, którym należy się zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie za listopad, w oczekiwaniu na wejście w życie Tarczy branżowej, powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek (formularz RDO). Standardowy termin zapłaty należności za listopad upływa bowiem 10 i 15 grudnia. Można wnioskować o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami ani opłatą prolongacyjną po stronie przedsiębiorcy.

A co w przypadku, gdy okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie za listopad, a zawnioskował o odroczenie terminu płatności? Wówczas będzie mógł złożyć wniosek o odstąpienie od przyznania odsetek oraz wniosek o rozłożenie należności na raty.

Składki już zapłacone

Drugą możliwością jest opłacenie składek za listopad zgodnie z terminem płatności czyli do 10 lub do 15 grudnia, a następnie po wejściu w życie nowych przepisów przyznających zwolnienie ZUS dokona płatnikowi zwrotu składek.

Więcej na ten temat w artykule: Odroczenie płatności składek ZUS - wniosek

Brak odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy zwolnienie zostało przyznane? Informacja o tym będzie na profilu płatnika na PUE ZUS. Co do zasady ZUS ma na decyzję 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Wielu płatników spotkało się z długim, przeciągającym się oczekiwaniem na decyzję ZUS w sprawie przyznania zwolnienia ze składek. Co można zrobić w przypadku opóźnień? Zawsze można dzwonić do ZUS z pytaniem o etap prac, jednak w związku z pandemią COVID-19 Zakład został obciążony dodatkowymi obowiązkami i to właśnie zwiększony nakład pracy przyczynia się do nieterminowości.

Co więcej, przepisy prawne przewidują możliwość wniesienia ponaglenia. Więcej o ponagleniu przeczytasz w artykule: Oczekiwanie na wypłatę postojowego - wniesienie ponaglenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 704)