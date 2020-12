Jak krok po kroku złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS (RDZ)?

Poniżej znajduje się instrukcja ZUS, wskazująca jak krok po kroku złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (czyli druk RDZ).

Jak wysłać wniosek RDZ?

zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS przejdź do zakładki Płatnik z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze] kliknij przycisk [Utwórz nowy] - wniosek RDZ możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów





albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra

po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].

Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług]

Wyświetli Ci się formularz do wypełnienia. Automatycznie wypełnią się Twoje dane identyfikacyjne oraz adres mailowy, a jeśli jest podany to również numer telefonu.

We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Dane adresowe pobiorą się jeśli na koncie w ZUS masz podany adres do korespondencji.

Instrukcja wypełnienia wniosku

W formularzu:

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zapoznaj się z instrukcją wypełnienia:

na stronie 2 w sekcji II [Treść wniosku] w punkcie 1 zaznacz właściwą dla siebie opcję

Jeśli jesteś instytucją kościelną (np. domem zakonnym, parafią) i opłacasz składki również za innych ubezpieczonych niż osoby duchowne np. pracowników zaznacz punkty 1 A i 1 E, punkt 3 oraz wypełnij sekcję III.

Jeśli zaznaczyłeś punkt 1 B lub 1 D wypełnij punkt 2

W punkcie 3 zaznacz miesiąc/miesiące, za które chcesz aby zwolniono Cię z opłacenia należności

Jeśli zaznaczyłeś punkt 1 A albo 1 C albo 1 E albo punkty 1 A i 1 E - w punkcie 3 możesz wybrać dowolne miesiące. Jeśli zaznaczyłeś punkt 1 B - w punkcie 3 możesz wybrać tylko kwiecień i/lub maj. Jeśli zaznaczyłeś punkt 1 D i: -wybrałeś oświadczenie 2 A, to możesz wybrać dowolne miesiące; - wybrałeś oświadczenie 2 B, to możesz wybrać tylko kwiecień i/lub maj.

Jeśli w sekcji II zaznaczyłeś punkt A, B, C D, lub A i E - wypełnij sekcję III „Dodatkowe informacje dotyczące podmiotu”.

Wybierz przycisk „Sprawdź” - system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek - zapisz go, a następnie zamknij formularz.

Po wybraniu przycisku „Wyślij” wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku:

Po akceptacji wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek RDZ?

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

profilu PUE,

kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub

podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis profilem PUE nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówce ZUS albo w urzędzie miasta lub gminy. Możesz też złożyć wniosek o tymczasowy profil zaufany na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Swoją tożsamość potwierdzisz za pośrednictwem wideo rozmowy z urzędnikiem. Uzyskasz w ten sposób profil, który jest ważny 3 miesiące.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk „Wyślij”.

WAŻNE! Jeśli czekasz na zwolnienie ze składek za listopad 2020 r., złóż wniosek o odroczenie terminu płatności składek >>>