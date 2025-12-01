Grudzień 2025: pobierz darmowy kalendarz do druku (PDF)
REKLAMA
REKLAMA
Grudzień 2025: pobierz darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Grudzień 2025 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
- Grudzień 2025 - kalendarz świąt i innych dni wolnych
- Grudzień 2025 - ważne dni kalendarza
- Grudzień 2025 - kalendarz do druku pdf
- Grudzień - przysłowia ludowe związane z kalendarzem
Grudzień 2025 - kalendarz świąt i innych dni wolnych
Grudzień ma 31 dni. W dwunastym i ostatnim miesiącu roku, mamy aż 3 czerwone kartki w kalendarzu. Dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele miesiąca oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj strony stosunku pracy ustalają, że jest to sobota. W grudniu 2025 r. są 4 pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, zgodnie ze znowelizowaną w lutym tego roku ustawą o dniach wolnych od pracy, mamy aż 3 święta wolne od pracy:
REKLAMA
REKLAMA
- Wigilia Bożego Narodzenia: 24 grudnia 2025 r. (środa)
- I dzień Bożego Narodzenia: 25 grudnia 2025 r. (czwartek)
- II dzień Bożego Narodzenia: 26 grudnia 2025 r. (piątek)
Wigilia stała się więc dniem ustawowo wolnym od pracy. Dotychczas był to dzień wolny dla nielicznych. Niektórzy pracodawcy przyznawali 24 grudnia wolne od pracy w ramach benefitu pozapłacowego. Była to coraz częściej stosowana praktyka.
Grudzień 2025 - ważne dni kalendarza
Oprócz weekendów i świąt wolnych od pracy warto zwrócić uwagę na poniższe ważne dni występujące w grudniu:
- 4 grudnia 2025 r. (Barbórka) - czwartek
- 6 grudnia 2025 r. (Mikołajki) - sobota
- 21 grudnia 2025 r. (początek astronomicznej zimy) - niedziela
- 31 grudnia 2025 r. (Sylwester) - środa
Dodatkowo w grudniu mamy aż 3 niedziele handlowe. To pierwsze 3 niedziele miesiąca. Zgodnie bowiem z nowelizacją z lutego 2025 r. zwiększa się liczba niedziel handlowych w grudniu z 2 do 3 niedziel bezpośrednio poprzedzających święta Bożego Narodzenia.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:
Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:
1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
1a. (uchylony)
1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.
2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.
Grudzień 2025 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz grudnia i wydrukuj:
*W grudniu 2025 r. są aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia 2025 r.
Grudzień - przysłowia ludowe związane z kalendarzem
Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z grudniem:
- Kiedy na świętą Barbarę błoto (4 grudnia), zima będzie jak złoto.
- Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki. Piąty grudzień stycznia czyni znaki.
- Na świętego Ambroży (7 grudnia) poprawią się mrozy.
- Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu plucha.
- Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
- W Mikołaja (6 grudnia) gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie.
- Suchy grudzień - sucha wiosna i suche lato. / Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
- Grudzień zimny i śniegiem pokryty daje rok w zboże obfity.
- Gdy w Wigilię z dachu ciecze to się zima długo wlecze.
- Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.
- Gdy na Szczepana (26 grudnia) błoto po kolana, na Zmartwychwstanie wytoczym sanie.
- Na święty Sylwester (31 grudnia) mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.
- Grudzień jaki, czerwiec taki.
- Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi.
Polecamy: Kalendarz 2026
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA