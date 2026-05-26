Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?

Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?

26 maja 2026, 13:20
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
wpłaty na ppk podstawa wymiaru wynagrodzenie pracownika
Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?

Podstawa naliczania wpłat do PPK

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. Należy rozumieć przez nie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że wpłaty do PPK nalicza się nie tylko od wynagrodzenia zasadniczego uczestnika PPK, ale od wszystkich składników wynagrodzenia, od których podmiot zatrudniający jest zobowiązany naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, premii kwartalnych czy nagród rocznych.

Ważne

Wpłaty do PPK nalicza się od każdej „złotówki”, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nie ma minimalnego limitu wpłat). Ponadto przy ustaleniu podstawy wpłat do PPK nie znajduje zastosowania tzw. limit 30-krotności. W PPK obowiązuje jednak maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika w danym roku kalendarzowym. Jest to równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich (według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy). Po przekroczeniu tego limitu wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika nie są dokonywane.

Ustalanie podstawy wymiaru wpłat na PPK

Aby prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wpłat do PPK, należy prawidłowo określić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku pracowników, podstawą tą jest ich przychód z tytułu stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego oraz
  • przychodów wymienionych w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (należą do nich m.in. nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat czy świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

W podstawie wymiaru wpłat do PPK uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia, które zostały wypłacone po „zapisaniu” danej osoby do PPK. Istotny jest termin wypłaty danego składnika wynagrodzenia, a nie okres, za jaki ten składnik przysługuje. Przykładowo, gdyby uczestnik PPK otrzymał nagrodę roczną za ubiegły rok, w którym nie był uczestnikiem PPK, to pracodawca - mimo to - musiałby naliczyć i pobrać od tej nagrody wpłaty do PPK.

Urlop wychowawczy i zasiłki związane z rodzicielstwem a PPK

Wpłat do PPK nie nalicza się od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Gdyby jednak w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku uczestnik PPK otrzymał składnik wynagrodzenia, który stanowiłby wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK (np. zostałaby mu wypłacona premia kwartalna), to pracodawca byłby zobowiązany do naliczenia i pobrania od tej premii wpłat do PPK.

Przykład

W okresie przebywania na urlopie macierzyńskim uczestnikowi PPK przysługuje świadczenie niepieniężne, będące wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający - w związku z tym, że nie może pobrać wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika, gdyż wynagrodzenie nie zostaje uczestnikowi wypłacane - nalicza od tego wynagrodzenia tylko te wpłaty do PPK, które sam finansuje.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń społecznych a PPK

Nie ma podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w PPK dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń albo podleganie ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne. Definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia bowiem ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest wynagrodzenie, ani nie rozróżnia podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe - ustawodawca wskazał jedynie, że wynagrodzenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192),

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 199 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 316).

