Kadry » Wiadomości » Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy

Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy

26 maja 2026, 07:21
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ZUS świadczenie przedemerytalne informacja o przychodzie termin rozliczenia
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

Dłuższy termin na rozliczenie się z ZUS

Zbliża się ważny termin dla osób otrzymujących świadczenie przedemerytalne i jednocześnie osiągających dodatkowy przychód. Do 31 maja 2026 roku należy rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, termin na dopełnienie formalności mija 1 czerwca.

Obowiązek dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców oraz osób uzyskujących dochody z innych źródeł. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia przedemerytalnego.

Dokumenty składane do ZUS

Dokumenty wymagane przez ZUS do rozliczenia przychodów za dany rok rozliczeniowy zależą od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej:

  • umowa o pracę lub zlecenie - wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące,
  • działalność gospodarcza - należy złożyć oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  • inne formy aktywności - obowiązek ten dotyczy również osób pracujących za granicą oraz członków rad nadzorczych.

Na podstawie dostarczonych dokumentów ZUS ustali, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. ZUS zapewnia, że zawsze wybiera korzystniejszy dla klienta wariant rozliczenia wypłacanych przez nas świadczeń. Może nawet dojść do sytuacji, gdy niektóre osoby mogą spodziewać się wyrównania.

Jakie są progi przychodów i konsekwencje ich przekroczenia

W okresie od marca 2025 roku do lutego 2026 roku obowiązywały następujące limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych:

  • do 24 546 zł brutto - brak wpływu na wysokość pobieranego świadczenia,
  • od 24 546 zł do 68 726,40 zł brutto przychody w tych granicach oznaczają zmniejszenie świadczenia (kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł),
  • powyżej 68 726,40 zł brutto – po przekroczeniu tej kwoty ZUS całkowicie zawiesi wypłaty świadczenia.
Kadry
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

Dodatkowe pieniądze od pracodawcy za urlop w okresie Bożego Ciała 2026 r. Czym są wczasy pod gruszą?
26 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje w firmie.
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
25 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
22 maja 2026

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. - prawo pracy w pigułce. Każdy pracownik i pracodawca powinien znać te pytania, odpowiedzi. Warto przyswoić te przepisy na konkretnych przykładach.
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
26 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?
