Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Praca tymczasowa » Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej

Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.

Trudniej o pracę sezonową w wakacje 2026 r.

Rośnie liczba osób zainteresowanych pracą sezonową, a równocześnie na rynku ubywa tego typu ofert. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich o 15% mniej – wynika z analizy OLX Praca. Problem ze znalezieniem sezonowego zatrudnienia może pogłębić również fakt, że w tym roku na rynek wchodzi rekordowa liczba maturzystów, z których większość może być zainteresowana łączeniem pracy z nauką.

Jaka praca na wakacje?

W stosunku do minionego roku liczba aplikacji przesyłanych na jedną ofertę pracy sezonowej wzrosła średnio o 12% (r/r). Największym zainteresowaniem cieszy się gastronomia (+27% r/r), e-commerce (+18% r/r) oraz zajęcia dla hostess czy roznoszenie ulotek. Jednak w tym roku wśród pracowników widoczny jest jeszcze jeden trend. Z danych OLX Praca wynika, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia, w których pracodawcy jasno określili, że chodzi o pracę sezonową. Umieszczenie tego komunikatu znacząco podnosi atrakcyjność oferty, o czym świadczy liczba wysłanych aplikacji. W gastronomii przyciągają one średnio o jedną czwartą więcej chętnych niż propozycje stałego etatu, a w logistyce przewaga ta sięga niemal 30%.

Mniej ofert pracy sezonowej w 2026 r.

Osoby poszukujące w tym roku pracy sezonowej muszą liczyć się jednak z tym, że jej zdobycie może być trudniejsze niż w poprzednich latach. To konsekwencja dwóch czynników. Po pierwsze, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacząco zmalała liczba ofert. Z analizy OLX Praca wynika, że jest ich aż o 15% mniej. Najwięcej propozycji skierowanych do pracowników sezonowych pojawia się w gastronomii, która stanowi niemal jedną trzecią wszystkich ofert (31,7%). W dalszej kolejności znajdują się rolnictwo i ogrodnictwo (9,3%), budowa i remonty (5,2%), handel i oferty dla pracowników sklepów (5,1%) oraz sprzątanie (4,5%). Po drugie konkurencję w tym segmencie rynku pracy zwiększy rekordowa, bo o prawie 16% większa w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych1. Część z nich niewątpliwie zakończy edukację i będzie poszukiwała stałego zajęcia, ale jak wynika z badania zrealizowanego przez OLX Praca, aż 84% maturzystów chce łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego2, a praca sezonowa może być dla nich pierwszym krokiem na tej drodze.

Wynagrodzenie plus benefity za pracę sezonową

Analiza OLX Praca pokazuje jeszcze jedną tendencję na rynku pracy sezonowej. Pracodawcy coraz częściej poza oferowanym wynagrodzeniem proponują pakiety benefitów. Udział ofert z darmowym zakwaterowaniem wzrósł o 14,5% w ujęciu relatywnym. Natomiast liczba liczba ofert z opcją wyżywienia w ujęciu rok do roku zwiększyła się niemal trzykrotnie.

Ile można zarobić w pracy sezonowej?

Mimo rosnącej roli benefitów oferowanych przez pracodawców, to nadal wynagrodzenie ma kluczowe znaczenie dla pracowników. Oferowane stawki w najpopularniejszych sektorach w kraju wynoszą zazwyczaj od 5265 zł brutto w gastronomii (wzrost o 1,25% r/r) do 7500 zł brutto miesięcznie w przypadku kierowców (wzrost aż o 15,4% r/r), a ogólna mediana dla całego rynku pracy sezonowej w Polsce ukształtowała się na poziomie 5500 zł brutto, co oznacza stabilizację i niewielki wzrost o 1,1% rok do roku (średnia płaca wzrosła o 0,9% r/r). Tutaj jednak też widoczna jest zmiana. Analiza OLX Praca pokazuje, że najchętniej wybierane są oferty, które gwarantują szybkie wypłaty – dniówki lub tygodniówki.

- Dla osób poszukujących pracy sezonowej najistotniejsze jest wynagrodzenie, dlatego też publikowanie stawek godzinowych w ogłoszeniach zwiększa ich atrakcyjność. Okazuje się jednak, że tym co zachęca pracowników są również benefity zapewniane przez pracodawcę. Znajduje to odzwierciedlenie w treści publikowanych ogłoszeń, w których coraz częściej pojawiają się informacje o wyżywieniu czy zakwaterowaniu. Popularność zyskują także elastyczne formy zatrudnienia. Oferty dotyczące części etatu lub prac dorywczych są znacznie popularniejsze niż te gwarantujące pełny etat czy umowę cywilnoprawną – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

Źródło: OLX

Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
Polska coraz bardziej zależna od cudzoziemców na rynku pracy. Nowe dane
Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

Dodatkowe pieniądze od pracodawcy za urlop w okresie Bożego Ciała 2026 r. Czym są wczasy pod gruszą?
26 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje w firmie.
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
25 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
22 maja 2026

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. - prawo pracy w pigułce. Każdy pracownik i pracodawca powinien znać te pytania, odpowiedzi. Warto przyswoić te przepisy na konkretnych przykładach.
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
26 maja 2026

Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
26 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?
