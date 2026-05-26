Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.

Trudniej o pracę sezonową w wakacje 2026 r.

Rośnie liczba osób zainteresowanych pracą sezonową, a równocześnie na rynku ubywa tego typu ofert. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich o 15% mniej – wynika z analizy OLX Praca. Problem ze znalezieniem sezonowego zatrudnienia może pogłębić również fakt, że w tym roku na rynek wchodzi rekordowa liczba maturzystów, z których większość może być zainteresowana łączeniem pracy z nauką.

Jaka praca na wakacje?

W stosunku do minionego roku liczba aplikacji przesyłanych na jedną ofertę pracy sezonowej wzrosła średnio o 12% (r/r). Największym zainteresowaniem cieszy się gastronomia (+27% r/r), e-commerce (+18% r/r) oraz zajęcia dla hostess czy roznoszenie ulotek. Jednak w tym roku wśród pracowników widoczny jest jeszcze jeden trend. Z danych OLX Praca wynika, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia, w których pracodawcy jasno określili, że chodzi o pracę sezonową. Umieszczenie tego komunikatu znacząco podnosi atrakcyjność oferty, o czym świadczy liczba wysłanych aplikacji. W gastronomii przyciągają one średnio o jedną czwartą więcej chętnych niż propozycje stałego etatu, a w logistyce przewaga ta sięga niemal 30%.

Mniej ofert pracy sezonowej w 2026 r.

Osoby poszukujące w tym roku pracy sezonowej muszą liczyć się jednak z tym, że jej zdobycie może być trudniejsze niż w poprzednich latach. To konsekwencja dwóch czynników. Po pierwsze, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacząco zmalała liczba ofert. Z analizy OLX Praca wynika, że jest ich aż o 15% mniej. Najwięcej propozycji skierowanych do pracowników sezonowych pojawia się w gastronomii, która stanowi niemal jedną trzecią wszystkich ofert (31,7%). W dalszej kolejności znajdują się rolnictwo i ogrodnictwo (9,3%), budowa i remonty (5,2%), handel i oferty dla pracowników sklepów (5,1%) oraz sprzątanie (4,5%). Po drugie konkurencję w tym segmencie rynku pracy zwiększy rekordowa, bo o prawie 16% większa w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych1. Część z nich niewątpliwie zakończy edukację i będzie poszukiwała stałego zajęcia, ale jak wynika z badania zrealizowanego przez OLX Praca, aż 84% maturzystów chce łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego2, a praca sezonowa może być dla nich pierwszym krokiem na tej drodze.

Wynagrodzenie plus benefity za pracę sezonową

Analiza OLX Praca pokazuje jeszcze jedną tendencję na rynku pracy sezonowej. Pracodawcy coraz częściej poza oferowanym wynagrodzeniem proponują pakiety benefitów. Udział ofert z darmowym zakwaterowaniem wzrósł o 14,5% w ujęciu relatywnym. Natomiast liczba liczba ofert z opcją wyżywienia w ujęciu rok do roku zwiększyła się niemal trzykrotnie.

Ile można zarobić w pracy sezonowej?

Mimo rosnącej roli benefitów oferowanych przez pracodawców, to nadal wynagrodzenie ma kluczowe znaczenie dla pracowników. Oferowane stawki w najpopularniejszych sektorach w kraju wynoszą zazwyczaj od 5265 zł brutto w gastronomii (wzrost o 1,25% r/r) do 7500 zł brutto miesięcznie w przypadku kierowców (wzrost aż o 15,4% r/r), a ogólna mediana dla całego rynku pracy sezonowej w Polsce ukształtowała się na poziomie 5500 zł brutto, co oznacza stabilizację i niewielki wzrost o 1,1% rok do roku (średnia płaca wzrosła o 0,9% r/r). Tutaj jednak też widoczna jest zmiana. Analiza OLX Praca pokazuje, że najchętniej wybierane są oferty, które gwarantują szybkie wypłaty – dniówki lub tygodniówki.

- Dla osób poszukujących pracy sezonowej najistotniejsze jest wynagrodzenie, dlatego też publikowanie stawek godzinowych w ogłoszeniach zwiększa ich atrakcyjność. Okazuje się jednak, że tym co zachęca pracowników są również benefity zapewniane przez pracodawcę. Znajduje to odzwierciedlenie w treści publikowanych ogłoszeń, w których coraz częściej pojawiają się informacje o wyżywieniu czy zakwaterowaniu. Popularność zyskują także elastyczne formy zatrudnienia. Oferty dotyczące części etatu lub prac dorywczych są znacznie popularniejsze niż te gwarantujące pełny etat czy umowę cywilnoprawną – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

Źródło: OLX