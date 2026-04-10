Po rozwodzie środki z PPK mogą trafić do byłego małżonka

Jeżeli po rozwodzie i podziale majątku wspólnego środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły jego byłemu małżonkowi, zostają one przekazane temu byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej albo zwrotu. Były małżonek uczestnika składa w tej sprawie wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.

Po rozwodzie środki z PPK uczestnika mogą trafić do jego byłego małżonka

W razie rozwodu albo unieważnienia małżeństwa uczestnika PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika, przypadające jego byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, trafiają do tego byłego małżonka. Sposób przekazania środków, zależy od tego, czy były małżonek uczestnika też został „zapisany” do PPK, czyli została zawarta - w jego imieniu i na jego rzecz - umowa o prowadzenie PPK.

Rozwód - wypłata transferowa na rachunek PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika ma rachunek PPK, przypadające mu środki zostają przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK. W sytuacji gdy były małżonek uczestnika ma kilka rachunków PPK, sam wybiera, na który z tych rachunków zostaną przetransferowane przysługujące mu środki (były małżonek wskazuje swój rachunek PPK we wniosku złożonym instytucji finansowej).

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka jest dokonywana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku oraz przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika. Wypłata transferowa jest dokonywana po okazaniu przez byłego małżonka potwierdzenia jego uczestnictwa w PPK. Były małżonek uczestnika PPK, na rzecz którego jest dokonywana wypłata transferowa, nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego.

Przeniesienie środków na terminową lokatę albo zwrot

W przypadku gdy były małżonek uczestnika nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika, przypadające temu byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego:

są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo rachunek lokaty terminowej w SKOK, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez tego byłego małżonka 60. roku życia, bądź podlegają zwrotowi w formie pieniężnej na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK (takie wycofanie środków przed osiągnięciem przez byłego małżonka 60. roku życia wiąże się z pomniejszeniami, chyba, że były małżonek nabył już prawo do emerytury).

Wyboru jednej z tych form przekazania środków dokonuje były małżonek uczestnika PPK. Wypłata transferowa albo zwrot powinny zostać dokonane w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia instytucji finansowej przez byłego małżonka uczestnika dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły temu byłemu małżonkowi.

Wymagania dotyczące lokaty

Jeżeli były małżonek chce, aby przysługujące mu środki z rachunku PPK uczestnika zostały przekazane na jego rachunek terminowej lokaty, instytucja finansowa dokona takiej wypłaty transferowej, gdy w umowie o prowadzenie rachunku lokaty przewidziano możliwość dysponowania środkami z PPK na warunkach określonych w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK (były małżonek uczestnika musi okazać instytucji finansowej potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku lokaty). To, czy w razie wypłaty środków z takiej lokaty były małżonek zapłaci podatek od zysków kapitałowych, zależy od sposobu wypłaty. W art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, dotyczącym wypłaty z rachunku PPK po 60. roku życia, przewidziano brak obowiązku zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w razie wypłaty:

1) 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo

2) 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Jeżeli były małżonek wypłaci środki z terminowej lokaty po osiągnięciu 60. roku życia, ale bez zachowania tych wymogów, to 19% podatek od zysków kapitałowych zostanie pobrany od jego dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przekazanych mu z PPK uczestnika PPK.

Będzie to miało miejsce, gdy wypłata nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku. Dochód będzie stanowić w takim przypadku kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo 75% wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty. Natomiast w razie wycofania środków z terminowej lokaty przed osiągnięciem przez byłego małżonka 60. roku życia, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy określające skutki zwrotu.

Pomniejszenia przy zwrocie

Przed dokonaniem zwrotu, czyli wycofaniem środków przez byłego małżonka uczestnika PPK przed osiągnięciem przez tego byłego małżonka 60. roku życia:

w przypadku gdy dla byłego małżonka prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - instytucja finansowa przekaże ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający uczestnika PPK, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka, a informacja o tej kwocie zostanie zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego (byłego małżonka) jako składka na ubezpieczenie emerytalne. Jeżeli dla byłego małżonka nie jest prowadzone konto ubezpieczonego, instytucja finansowa przekaże wskazane wyżej 30% środków na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy; instytucja finansowa przekaże ze środków uczestnika PPK, za pośrednictwem PFR S.A., na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych do państwa, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka.

Oznacza to, że instytucja finansowa przekaże, na wskazany przez byłego małżonka rachunek bankowy lub rachunek w SKOK:

70% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający uczestnika PPK, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka, oraz 100% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka

- po uprzednim pomniejszeniu o 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Dochód stanowi w takim przypadku kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu. Pomniejszeń przewidzianych przy zwrocie nie stosuje się, jeśli były małżonek uczestnika PPK nie ma jeszcze co prawda 60 lat, ale nabył prawo do emerytury.

Ważne Przepisy ustawy o PPK dotyczące skutków rozwodu albo unieważnienia małżeństwa oraz podziału majątku wspólnego stosuje się odpowiednio w przypadku: ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia bądź ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem. Osoba będąca małżonkiem uczestnika PPK nie może w czasie trwania małżeństwa otrzymać zwrotu ani wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK tego uczestnika w innych przypadkach niż wskazane powyżej.

Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK