Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców

Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców

25 maja 2026, 10:40
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzień matki 2026 zus poradnik dla rodziców
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
Shutterstock

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026

Z okazji Dnia Matki w 2026 r. ZUS przygotował dedykowany poradnik. Wszystkie informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach jakie ZUS oferuje mamom zostały zebrane w jednym miejscu. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysłać pytanie i uzyskać informacje w indywidualnych sprawach. Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci to wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, który pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw. Poradnik pomaga zrozumieć przepisy. - Niekiedy są one dosyć zawiłe więc nasz poradnik opowiada prosto o trudnych zagadnieniach i daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnej sytuacji życiowej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – To takie specjalne kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń z różnych umów, a także zasiłków przysługujących z ubezpieczenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego. Jest to poradnik przede wszystkim dla mam, ale także dla ojców, dlatego że tata też może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego - dodaje.

Rzeczniczka zapewnia, że poradnik jest już na stronie internetowej zus.pl do pobrania dla każdego. Pobierz poradnik »

Poradnik ZUS dla rodziców

ZUS

Specjalna skrzynka mama@zus.pl

Do dyspozycji przyszłych i obecnych rodziców jest specjalna skrzynka e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą wysyłać pytania dotyczące ich indywidualnych spraw i formalności związanych z uzyskaniem pieniędzy z ZUS. – Mamy, które prowadzą swoje własne firmy pytają na przykład o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w trakcie ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą skorzystać, gdy urodzą dziecko – mówi Iwona Kowalska-Matis. Według rzeczniczki dużo pytań dotyczy zasiłku macierzyńskiego, gdy urodzą kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i potrzebują od nas informacji, by zaplanować dalsze życiowe wybory, np. co do studiów czy wyjazdu za granicę.

Co jest w poradniku ZUS?

Poradnik zbiera w jednym miejscu najważniejsze informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach. Czytelnik znajdzie w nim m.in.:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
  • informacje dla pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność,
  • wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka,
  • wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku.

Materiał omawia także sytuacje szczególne. Pokazuje, co zrobić przy zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń. Wyjaśnia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności.

ZUS kieruje poradnik do szerokiej grupy odbiorców:

  • kobiet w ciąży i ojców,
  • przyszłych rodziców,
  • rodziców dzieci,
  • opiekunów,
  • osób pracujących i prowadzących działalność.

Indywidualne pytania do ZUS

Nowy poradnik to praktyczne wsparcie dla rodziców, w którym rodzice znajdą wiedzę, pomagającą bezpiecznie przejść przez okres łączenia aktywności zawodowej z ciążą i opieką nad dzieckiem. - Oczywiście, każdy rodzic, który potrzebuje pomocy w interpretacji przepisów prawa, może skorzystać z naszej infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS – zachęca Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że dla rodziców jest specjalny adres email: mama@zus.pl, na który można wysyłać pytania dotyczące tego jak przygotować się do narodzin dziecka, jakie ubezpieczenia są potrzebne, żeby dostać pieniądze w czasie urlopu macierzyńskiego, co przyszli rodzice mogą uzyskać z ZUS po urodzeniu dziecka. w poradniku są zawarte konkretne, życiowe przykłady.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
