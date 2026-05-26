Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.

30 czerwca mija termin na złożenie wniosku o 800 plus

30 czerwca mija termin na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze, czyli tak zwane 800 plus, na nowy okres świadczeniowy. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w czerwcu, otrzymają świadczenie z wyrównaniem za czerwiec i wypłatę do końca sierpnia. Jeżeli wniosek został złożony w maju, wypłata świadczenia nastąpi do końca lipca z wyrównaniem za czerwiec.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jeśli jednak wniosek o 800 plus trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie elektronicznie przez:

platformę eZUS ,

, bankowość elektroniczną ,

, portal Emp@tia ,

, aplikację mZUS.

Warto dodać, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje uproszczenie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. W przyszłym roku ma być możliwe automatyczne odnawianie prawa do 800 plus, bez corocznego składania wniosków.

REKLAMA

Termin złożenia wniosku o 800 plus w razie narodzin dziecka

W razie urodzenia się dziecka, rodzice mają trzy miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. Jeśli zachowają ten termin, to otrzymają świadczenie 800 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia:

objęcia dziecka opieką,

przysposobienia dziecka lub

faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej,

prawo do świadczenia będzie przysługiwać od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Czytaj także:

Ile płacić? Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia

Świadczenie wychowawcze na każde dziecko

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

800 plus jest przyznawane na okres świadczeniowy. Trwa on od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.