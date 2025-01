Oszczędzanie na emeryturę - jakie są możliwości? Na czym polegają PPK i IKZE?

Polacy wciąż za mało oszczędzają na emeryturę. Najpopularniejsze sposoby długoterminowego oszczędzania to takie programy jak PPK, PPE, IKE i IKZE. Na czym polegają? Il osób przystąpiło do PPK przez 5 lat funkcjonowania w Polsce?

PPK - ile osób przystąpiło?

Z ponad 3,6 mln uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) 48 proc. stanowią kobiety – wynika z danych PFR Portal PPK. Zdaniem ekspertów podchodzą one bardzo ostrożnie do tego typu programów i starają się uzupełniać wiedzę na temat działania mechanizmów finansowych. Większość z nich traktuje PPK jako poduszkę finansową, ale coraz więcej osób widzi w nich instrument inwestycyjny.

REKLAMA

Autopromocja

Według stanu na 11 grudnia 2024 roku łączna partycypacja w PPK wzrosła do 50,2 proc. z 45,6 proc. według stanu na początek roku. W sektorze prywatnym wynosi ona prawie 58 proc., a w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób to ok. 80 proc. W PPK swoje pieniądze oszczędza obecnie 3,68 mln uczestników, z czego prawie połowa, bo 48 proc., to kobiety.

Oszczędzanie na emeryturę - jakie są możliwości?

PPK są programem umożliwiającym dobrowolne budowanie oszczędności emerytalnych, uzupełniając jednocześnie publiczne programy w ramach ZUS, KRUS oraz OFE. Obecnie jest kilka takich produktów – indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dają możliwość samodzielnego gromadzenia oszczędności, a z kolei pracownicze programy emerytalne (PPE), podobnie jak PPK, to programy organizowane w miejscu pracy. PPK opiera się na trzech filarach – jest tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Zgodnie z prawem PPK musi być wdrożone przez każdego pracodawcę, który zatrudnia minimum jedną osobę, podlegającą pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), ale pracownik może się z niego wypisać.

5 lat PPK w Polsce

Z raportu podsumowującego pięć lat funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych wynika, że cieszą się one zdecydowanie największą popularnością wśród osób oszczędzających na cele emerytalne. Uczestnicy PPK na koniec 2022 roku stanowili ok. 71 proc. oszczędzających. Wciąż jednak prywatne aktywa emerytalne Polaków są niskie na tle innych krajów OECD – organizacja ta wskazuje, że na koniec 2023 roku stanowiły 6,1 proc. polskiego PKB.

Z raportu „Polak Inwestor 2024” wynika, że 66 proc. osób inwestujących dostrzega w PPK potencjał na poprawę dochodów emerytalnych. Osoby nieinwestujące podchodzą do planów bardziej sceptycznie – 30 proc. rezygnuje z oszczędzania z nich, argumentując to m.in. obawami o zmianę prawa czy niepewność co do przyszłości. 29 proc. nieinwestujących podkreśla, że nie posiada wiedzy na temat szczegółów programów PPK, IKE i IKZE.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według raportu ponad 27 proc. postrzega PPK jako produkt inwestycyjny. Zdaniem ekspertki jest to zasadne, ponieważ gromadzone środki są całkowicie prywatne, a każdy uczestnik ma wpływ na sposób ich inwestowania.

Może być również odwrotna sytuacja – osoby, które zbliżają się do 60. roku życia, ale mają dużą tolerancję ryzyka i chcą, aby zainwestowane środki rosły szybciej, mogą przejść na bardziej ryzykowne instrumenty.