Po 60. roku życia można zrezygnować z PPK i wypłacić oszczędności. Decyzję co do sposobu wypłaty można czasami zmienić

Kiedy – po ukończeniu 60 lat – rozpocząć wypłatę oszczędności zgromadzonych w PPK zależy od decyzji uczestnika PPK. Osoba oszczędzająca w programie może również wybrać wariant wypłaty. Raz podjęta decyzja co do sposobu wypłaty środków może być później przez niego modyfikowana, ale tylko w ograniczonym zakresie.

Po 60. roku życia można zrezygnować z PPK i wypłacić oszczędności

Uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia nie musi rezygnować z oszczędzania w PPK. Jeśli nadal jest aktywny zawodowo, może zwiększać swoje oszczędności – tak długo, jak będzie chciał. Jeśli zdecyduje się na wypłatę, to – bez względu na to, czy zrobi to zaraz po ukończeniu 60. roku życia, czy później – może skorzystać ze zgromadzonych na rachunku (rachunkach) PPK środków w wybrany przez siebie sposób.



Trzeba jednak pamiętać, że podejmując decyzję o rozpoczęciu wypłaty uczestnik PPK kończy gromadzenie nowych środków w PPK. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nadal jest aktywny zawodowo, żadne wpłaty do PPK nie będą już trafiały na jego rachunek (pracodawca przestanie dokonywać wpłat). Taka osoba nie otrzyma też nowych dopłat rocznych ze strony państwa. I z tej decyzji pracownik nie może się już wycofać, co oznacza, że decyzja o rozpoczęciu wypłaty powinna być przemyślana.

Przykład Uczestnik PPK ma ukończone 60 lat. Chce wypłacić środki ze swojego rachunku PPK i kontynuować gromadzenie nowych środków w tym programie. Nie jest to możliwe. Jeżeli uczestnik PPK rozpocznie wypłatę środków ze swojego rachunku PPK, to na ten rachunek nie wpłyną już nowe wpłaty. W przypadku, gdy uczestnik PPK ma kilka rachunków PPK, rozpoczęcie wypłaty choćby z jednego z nich spowoduje, że na żaden jego rachunek PPK nie będą już wpływać nowe wpłaty. I to niezależnie od tego, ile rachunków PPK jest prowadzonych dla tego uczestnika.

Jaki sposób wypłaty może wybrać uczestnik PPK

Decydując się na wypłatę środków po ukończeniu 60 lat, uczestnik PPK sam wybiera wariant tej wypłaty. Przy czym to, na jaki wariant się zdecyduje, przesądzi o tym, czy będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych czy też nie.



Wypłata środków z rachunku PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może być dokonana w jednej z następujących proporcji:

25% środków jednorazowo i 75% środków w miesięcznych ratach albo

100% środków w miesięcznych ratach, bez wypłaty jednorazowej.

Ważne Jeżeli uczestnik PPK wypłaci:

25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo

100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach

– nie zapłaci podatku dochodowego (ani według skali podatkowej, ani zryczałtowanego). Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT.

Oczywiście uczestnik PPK może podjąć decyzję o wypłacie 100% albo 75% środków w mniejszej liczbie rat niż 120. W takim przypadku zapłaci jednak 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków (art. 30a ust. 1 pkt 11b i ust. 13 ustawy o PIT). Dochód stanowi kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Ważne Jeśli okazałoby się, że wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika zostaną wypłacone mu jednorazowo. W takim przypadku pracownik będzie zmuszony zapłacić podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków.

Czy uczestnik PPK może zmienić liczbę rat?

Ustawa o PPK umożliwia uczestnikowi PPK, który rozpoczął już wypłatę środków po 60. roku życia, zmianę liczby zadeklarowanych wcześniej rat, z jednym jednak zastrzeżeniem. Jeśli bowiem, na podstawie zadeklarowanej liczby rat, wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że – po zmianie zadeklarowanej liczby rat – wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat. Zmiana zadeklarowanej liczby rat nie będzie także możliwa, jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie byłaby mniejsza niż 50 zł.

Przykład Uczestnik PPK, po ukończeniu 60. roku życia, zdecydował się na rozpoczęcie wypłaty z rachunku PPK. Postanowił 25% środków wypłacić jednorazowo, a resztę (75%) rozłożył na 120 miesięcznych rat (na 10 lat) – tak, aby nie płacić podatku od zysków kapitałowych. Po paru miesiącach uznał jednak, że chciałby, aby pieniądze były wypłacane mu przez krótszy okres (przez 5, a nie 10 lat). Uczestnik nie może dokonać takiej zmiany. Nie pozwala mu na to wprost art. 99 ust. 5 ustawy o PPK.

Ważne W przypadku, gdy uczestnik PPK wystąpił o wypłatę 75% środków w mniejszej liczbie rat niż 120, a następnie dokonał zmiany zadeklarowanej liczby rat na co najmniej 120: przed wypłatą pierwszej raty – dochody od wypłaconych środków będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym,

po rozpoczęciu wypłat – dochody od wypłaconych środków, przed zmianą liczby zadeklarowanych rat, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dochody z wypłat dokonanych po zmianie liczby zadeklarowanych rat będą zwolnione z opodatkowania.

Przykład Uczestnik PPK postanowił wypłacić 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% środków w 60 miesięcznych ratach. Jeszcze przed wypłatą pierwszej raty, zmienił zdanie i zwiększył liczbę rat do 120. W takim przypadku dochody od wszystkich wypłaconych środków będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Gdyby decyzję o zwiększeniu liczby rat do 120 podjął później – po wypłaceniu np. 20 rat, to dochody od środków wypłaconych w ramach tych 20 rat, przed zwiększeniem liczby zadeklarowanych rat do 120, podlegałyby opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a dochody z ratalnych wypłat dokonanych po zmianie liczby zadeklarowanych rat byłyby zwolnione z opodatkowania.

Czy możliwa jest zmiana rat przy świadczeniu małżeńskim

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może złożyć do instytucji finansowej wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.



Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy małżonek uczestnika PPK ma zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, również ukończył 60 lat, a ponadto małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Po spełnieniu tych wymagań, instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Małżonkowie mogą zatem wskazać większą liczbę rat, ale nie mniejszą niż 120. Również w tym przypadku zmiana liczby rat jest możliwa. Na przykład, małżonkowie, którzy zadeklarowali wypłatę świadczenia małżeńskiego w 150 miesięcznych ratach, mogą zmienić tę liczbę rat, ale musi ona wynosić nie mniej niż 120.

Wypłata indywidualna może być przeznaczona na świadczenie małżeńskie

Na wypłatę środków w ramach świadczenia małżeńskiego może także zdecydować się uczestnik PPK, który po 60 roku życia zaczął już indywidualnie wypłacać środki. Jeśli zmieni zdanie co do sposobu korzystania ze zgromadzonych oszczędności w PPK i złoży wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, instytucja finansowa – w celu rozpoczęcia wypłaty świadczenia małżeńskiego – wstrzyma jego wypłaty indywidualne, zamknie indywidualny rachunku PPK tego uczestnika i przeniesie środki z tego rachunku na rachunek małżeński. Wstrzymanie wypłat z rachunku indywidualnego powinno nastąpić w dacie, w której instytucja finansowa poweźmie informację o złożonym wniosku o wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.)