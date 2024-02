Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca „zapisał” go do PPK i na bieżąco monitorować stan swoich oszczędności w PPK

Pracownik, który ma wątpliwości czy pracodawca „zapisał” go do PPK i czy odprowadza wpłaty na jego rachunek PPK, albo nie wie, w jakiej instytucji oszczędza w PPK – może sprawdzić to w istniejącym już dwa lata i prowadzonym przez PFR Portal PPK serwisie mojeppk.

Każdy uczestnik PPK, niezwłocznie po zawarciu przez pracodawcę – w jego imieniu i na jego rzecz – umowy o prowadzenie PPK, powinien otrzymać od instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK tzw. list powitalny.

Autopromocja

Informacje bezpośrednio z instytucji prowadzącej rachunek PPK

Z przesłanej informacji pracownik dowie się się nie tylko, że został „zapisany” do PPK i jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek PPK, ale też m.in. o zasadach gromadzenia oszczędności w PPK i korzystania z nich przez uczestnika PPK. W informacji tej instytucja finansowa przekazuje też nowemu uczestnikowi dane dostępu do rachunku PPK za pośrednictwem serwisu internetowego. Dzięki temu uczestnik PPK może na bieżąco monitorować, co dzieje się na jego rachunku PPK i zarządzać zgromadzonymi na tym rachunku środkami.



Dodatkowo, raz w roku, w terminie do ostatniego dnia lutego, instytucja finansowa powinna przekazać uczestnikowi PPK roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym.



Problem pojawia się, gdy informacja od instytucji finansowej do uczestnika PPK nie dociera albo uczestnik PPK stracił do niej dostęp – bez względu na powód zaistniałej takiej sytuacji.



Jeśli uczestnik PPK „zapomniał” danych dostępowych do rachunku PPK, wystarczy, że w tej sprawie skontaktuje się z instytucją finansową prowadzającą jego rachunek PPK. Gorzej, gdy uczestnik nie wie, czy został zapisany do PPK albo wie, że oszczędza w tym programie, ale nie wie w jakiej instytucji finansowej. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest kontakt z pracodawcą lub skorzystanie z serwisu mojeppk.

Ważne Po zalogowaniu w serwisie instytucji finansowej, uczestnik PPK może sprawdzać stan swoich środków na rachunku PPK w tej instytucji. Jeżeli nie może odnaleźć informacji, jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek PPK, może ustalić to logując się w serwisie mojeppk (w serwisie tym uczestnik PPK może sprawdzić, w jednym miejscu, co dzieje się na wszystkich jego rachunkach PPK).

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Po zalogowaniu w serwisie mojeppk, użytkownik PPK uzyskuje dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych przez niego w PPK, a także do szczegółowych informacji o poszczególnych, utworzonych dla niego rachunkach PPK.

W serwisie mojeppk użytkownik PPK może sprawdzić:

wartość środków zgromadzonych w PPK – na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK;

wysokość wpłat do PPK – w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa, wraz z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych;

listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek;

w jakich funduszach zdefiniowanej daty oszczędza;

wartość dokonanych wypłat z PPK, a także zwrotów i wypłat w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych;

datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK – ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzamy na danym rachunku PPK.

Dostęp do serwisu na dwa sposoby

Dostęp do serwisu mojeppk jest możliwy poprzez przycisk „Zaloguj się” na www.mojeppk.pl albo bezpośrednio poprzez stronę serwisu – www.rachunek.mojeppk.pl. Do serwisu mojeppk najłatwiej zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, aplikacja mObywatel, e-dowód). Innym sposobem jest logowanie przy użyciu konta utworzonego w tym serwisie, ale – aby założyć takie konto – trzeba znać m.in.: NIP pracodawcy, nazwę instytucji finansowej oraz kwotę ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Instrukcja jak zalogować się w serwisie mojeppkk.pl znajduje się na stronie: https://rachunek.mojeppk.pl/auth/login

Zarządzanie środkami tylko w instytucji finansowej

Należy jednak pamiętać, że serwis mojeppk ma wyłącznie charakter informacyjny. Jeżeli zatem uczestnik PPK zechce skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, będzie musiał zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK, z którego ma być dokonana wypłata albo zwrot.



Również wskazanie osób uprawnionych do środków z rachunku PPK po śmierci uczestnika wymaga kontaktu z instytucją finansową. Takie wskazanie wymaga formy pisemnej. Uczestnik PPK, który chce, aby wybrane przez niego osoby otrzymały po jego śmierci zgromadzone na rachunku PPK środki, bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, musi zatem skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z instytucją finansową, prowadzącą jego rachunek PPK.