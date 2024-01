Zarabiasz 5090,40 zł albo mniej – możesz obniżyć wpłatę do PPK. Minimalne wynagrodzenie ma wpływ na uprawnienia uczestnika PPK

Uczestnik PPK, który zarabia miesięcznie nie więcej niż 5 090,40 zł może od stycznia 2024 r. skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej. Od lipca ten próg wzrośnie do 5 160 zł. Wzrost płacy minimalnej spowodował także zwiększenie kwoty, jaką trzeba zgromadzić na swoich rachunkach PPK, aby otrzymać dopłatę za 2024 rok.

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez uczestnika tego programu, to zasadniczo 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie – osiągane z różnych źródeł – w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może jednak skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej – nawet do 0,5%.



Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4 300 zł. Od stycznia limit 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia wynosi zatem 5 090,40 zł (4 242 zł x 1,2), a od lipca wzrośnie do 5 160 zł (4 300 zł x 1,2).

Ważne Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „wynagrodzenie” oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Przy ustaleniu, czy wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza kwoty limitu, bierze się zatem pod uwagę – co do zasady – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika.

Obniżenie wpłaty do PPK wymaga deklaracji uczestnika

Uczestnik PPK, który chce skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, składa pracodawcy deklarację w tej sprawie. Wpłata podstawowa, w wysokości określonej w tej deklaracji, obowiązuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację uwzględnioną przez pracodawcę.



Pracodawca nie uwzględnia deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane u tego pracodawcy przekracza kwotę odpowiadają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK – osiągane u tego pracodawcy – będzie przekraczać limit, pracodawca podwyższy stawkę wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK do 2%.

Przykład W grudniu 2023 roku uczestnik PPK złożył pracodawcy deklarację w sprawie obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do 0,5%). W grudniu wynagrodzenie uczestnika PPK, osiągnięte u tego pracodawcy, nie przekroczyło obowiązującej wówczas kwoty limitu, wynoszącej 4320 zł (3 600 zł x 1,2), w związku z czym pracodawca uwzględnił deklarację złożoną przez uczestnika PPK (od wynagrodzenia wypłaconego mu w grudniu obliczył jeszcze i pobrał wpłatę do PPK, finansowaną przez uczestnika, w wysokości 2%). W styczniu 2024 roku pracodawca musi sprawdzić, czy wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza nowej kwoty limitu – 5090,40 zł. Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK w styczniu jest wyższe od tej kwoty, pracodawca obliczy i pobierze z wynagrodzenia uczestnika, wypłaconego w styczniu, wpłatę podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że uczestnik PPK, który chce korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, a jest zatrudniony w kilku podmiotach, musi samodzielnie weryfikować, czy jego wynagrodzenie – osiągane w danym miesiącu kalendarzowym ze wszystkich źródeł – nie przekroczy kwoty limitu. Każdy podmiot zatrudniający bierze bowiem pod uwagę tylko to wynagrodzenie uczestnika PPK, które sam wypłaca.

Przykład Uczestnik PPK jest zatrudniony u kilku pracodawców. W styczniu br. chce złożyć jednemu z nich deklarację w sprawie obniżenia swojej wpłaty podstawowej (do 1%). Jeżeli złoży taką deklarację, to pracodawca – badając, czy w przypadku tego uczestnika nie jest przekroczony limit – uwzględni tylko to wynagrodzenie, które mu wypłaca. Jeśli okaże się, że miesięczne wynagrodzenie uczestnika PPK u tego pracodawcy nie przekracza 5090,40 zł, pracodawca uwzględni złożoną przez niego deklarację i już od wynagrodzenia wypłaconego w lutym obliczy i pobierze wpłatę podstawową, finansowaną przez uczestnika PPK, w wysokości 1% wynagrodzenia. Później, w każdym miesiącu, pracodawca będzie weryfikować, czy wypłacone uczestnikowi PPK wynagrodzenie nie przekracza obowiązującego limitu (od lipca limit wzrośnie do 5160 zł). Pozostali pracodawcy, którym uczestnik PPK, nie zadeklarował obniżenia swojej wpłaty podstawowej, będą obliczali i pobierali z wynagrodzenia uczestnika PPK wpłatę podstawową wynoszącą 2%. Jeżeli jednak uczestnik PPK – nawet tylko u jednego pracodawcy – skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, pomimo braku takiego uprawnienia, nie otrzyma dopłaty rocznej za 2024 rok.

Uczestnik PPK może także, w formie zmiany deklaracji, zmienić wysokość swojej obniżonej wpłaty podstawowej (np. z 1,5% na 0,5%). Również w tym przypadku zmieniona wysokość wpłaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył – uwzględnioną przez pracodawcę – zmianę deklaracji w zakresie wpłaty podstawowej.

Dopłata roczna zależy od płacy minimalnej

W ustawie o PPK przyjęto, że dopłatę roczną – w wysokości 240 zł – otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty.



Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii – w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym zwiększenie płacy minimalnej następuje dwukrotnie (od stycznia i od lipca) – podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za ten rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu, czyli w 2024 roku – 4242 zł.



Warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2024 rok jest zatem zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 890,82 zł (6 x 4242 x 3,5%), a w przypadku uczestników korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 222,71 zł (890,82 x 25%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Dopłata roczna nie przysługuje, jeżeli: uczestnik PPK, w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,

uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków ze swojego rachunku PPK.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.