Pracodawca prowadzi PPE i może nie wdrożyć PPK. Czy to zwolnienie jest bezterminowe? Po 1 stycznia 2024 r. niektórzy pracodawcy będą musieli wdrożyć PPK

Przykład

Spółka uzyskała status podmiotu zatrudniającego 1 grudnia 2023 r., w związku z czym – zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK – ma obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, do 11 marca 2024 r. (10 marca to niedziela), a umowę o zarządzanie PPK – do 26 lutego 2024 r. Spółka nie może podjąć decyzji, że zamiast PPK wdroży PPE. W przypadku, gdy po zawarciu umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, utworzy PPE i będzie odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, będzie mogła, ale tylko w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, nie finansować – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE zostanie zarejestrowany przez KNF – wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE (por. art. 13 ust. 2 ustawy o PPK). Spółka nie będzie mogła skorzystać ze wskazanej wyżej możliwości niefinansowania wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE, jeżeli nie działa w niej zakładowa organizacja związkowa.