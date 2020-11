Kiedy PPK dla pracowników sektora publicznego?

PPK w sektorze publicznym

W celu umożliwienia pracownikom oszczędzania w PPK pracodawca, w pierwszej kolejności, powinien dokonać wyboru instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK (zawrze z tą instytucją umowę o zarządzanie PPK). Umowa ta stanowi podstawę funkcjonowania PPK u pracodawcy. Powinny być w niej określone zasadnicze warunki zarządzania PPK, w tym wysokość wnoszonych do PPK wpłat, zasady dysponowania oszczędnościami przez uczestników planu, jak też koszty zarządzania nimi.

Polecamy: PPK dla pracownika





Kiedy umowa o zarządzanie PPK?

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK uzależniony jest od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Dla podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK został wskazany w przepisach ustawy o PPK jako 10 kwietnia 2021 r. Z tego względu pracodawcy należący do sektora finansów publicznych decydujący się na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w maksymalnym terminie tj. 10 kwietnia 2021 r. mają termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca przyszłego roku. To jest najpóźniejszy czas na zawarcie tej umowy. Jeśli natomiast planują zawarcie umowy o prowadzenie PPK wcześniej, odpowiednio wcześniej powinni zawrzeć też umowę o zarządzanie PPK.

Warto podkreślić, że umowa o zarządzanie PPK może być również zawarta przez nich już teraz. Jednak ze względu na to, iż ci pracodawcy zostaną objęci reżimem ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r., umowa zawarta jeszcze w 2020r., aby stanowiła umowę o zarządzanie PPK w rozumieniu ustawy o PPK – powinna wchodzić w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. (takie zastrzeżenie powinno znaleźć się w treści takiej umowy).

Kiedy umowa o prowadzenie PPK?

Ustawa o PPK wskazuje konkretną datę kalendarzową, tj. 10 kwietnia 2021 r. jako najpóźniejszy termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez pracodawców sektora publicznego. Przy tym mając na uwadze wskazanie terminu zawarcia tej umowy poprzez datę kalendarzową, tj. 10 kwietnia 2021 r., okoliczność, że dzień ten wypada w sobotę nie pozwala przyjąć, że termin zawarcia przez podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych umowy o prowadzenie PPK upłynie w poniedziałek, tj. 12 kwietnia 2021 r.