Rezygnacja z PPK - co oznacza w praktyce?

Co oznacza złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK?

Oszczędzanie w PPK dla pracownika jest całkowicie dobrowolne. W każdej chwili może z PPK zarówno zrezygnować, jak i wrócić do programu. Ale co oznacza w praktyce rezygnacja?

Pracownik zostanie zapisany do PPK automatycznie. Wyjątek stanowi pracownik, który ukończył 55 rok życia, a nie ukończył 70 roku życia – aby oszczędzać w PPK, powinien złożyć pracodawcy wniosek.

Pracodawca zawrze w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK i co miesiąc przekazywać będzie (ze swoich własnych środków) na jego indywidualny, prywatny rachunek w PPK co najmniej 1,5% jego wynagrodzenia (maksymalnie do 4%).

Na rachunek ten trafiać będą też:

wpłaty samego uczestnika PPK, potrącane z jego wynagrodzenia przez pracodawcę od 0,5 do 2% tego wynagrodzenia, albo jeśli zdecyduje się on oszczędzać więcej - dodatkowo do 2% wynagrodzenia (maksymalnie do 4%),

jednorazowa wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł,

dopłaty roczne od państwa w wysokości 240 zł.

Fakt, że na prywatne oszczędności pracowników składać się będą aż trzy strony (uczestnik, pracodawca i państwo) powoduje, że oszczędzanie w PPK w porównaniu np. do odkładania pieniędzy w banku, gdzie oszczędności budowane są tylko z wpłat właściciela rachunku - staje się wyjątkowo atrakcyjne. Warto więc chociaż spróbować. Tym bardziej, że środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością, w razie śmierci uczestnika PPK trafiają do osób uprawnionych lub spadkobierców uczestnika i można je w każdej chwili wycofać.

Pracownik może też złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK. W takiej sytuacji nie otrzyma jednak:

wpłaty powitanej od Państwa w wysokości 250 zł.,

dopłat rocznych w wysokości 240 zł.,

wpłat od pracodawcy.

Tym samym pracownik nie zgromadzi też środków, z których mógłby skorzystać w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania lub domu, czy w razie choroby swojej lub osób mu bliskich.

Nawet jeśli pracownik podpisał już i złożył pracodawcy taką deklarację, może w każdej chwili ponownie rozpocząć oszczędzanie w PPK. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.