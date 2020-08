Warunki przystąpienia przez pracownika do PPK

Zasady przystąpienia do PPK dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Przypominamy, jakie zasady musi spełnić pracownik, aby oszczędzać w PPK.

PPK wdrażane są w Polsce etapowo, co oznacza, że firmy wprowadzają PPK w różnych terminach, w zależności od liczby zatrudnionych osób. Sprawdź, od kiedy PPK obejmie twoją firmę, w poniższym zestawieniu terminów.





TERMINY >>> Kiedy PPK obejmie Twoją firmę?

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu (czyli zarówno pracownicy na etacie jak i pracujący np. na umowę zlecenie).

Natomiast osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. A zatem, w PPK nie będą mogły wziąć udziału m.in.:

osoby niepełnoletnie,

osoby samozatrudnione,

pracownicy, którzy ukończyli 70. rok życia.

Ponadto wszyscy pracownicy, którzy zostali zatrudnieni po terminie objęcia przepisami ustawy PPK danej firmy, muszą odbyć 90 dniowy staż pracy, zanim przystąpią do programu. Do tego okresu wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie zatrudniającym. Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym eksperci PPK obrazują te zasady na przykładach >>>

(kk)