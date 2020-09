PPK: Minął termin na konsultacje z pracownikami - co zrobić?

Zakończone konsultacje z reprezentacją osób zatrudnionych

Niezauważenie, w piątek [red. 25 września 2020 r.] upłynął termin ważny dla prawie 80 tys. firm i ponad 3 mln pracowników. Przedsiębiorstwa objęte ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych w ramach II i III etapu wprowadzania PPK (odpowiednio podmioty zatrudniające powyżej 50 osób wg stanu na dzień 30.06.2019 oraz powyżej 20 osób wg stanu na 31.12.2019) powinny były zakończyć konsultacje z reprezentacją osób zatrudnionych do piątku 25 września 2020 r.

Nie wszystko stracone

Z pewnością nie wszyscy pracodawcy zdążyli z wypełnieniem tego obowiązku, jednak nie wszystko stracone. Jako jedyny termin związany z wdrożeniem PPK, niedopełniony termin konsultacji nie jest obłożony karami przez ustawodawcę. Wskazuje on, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyznaczonym czasie, pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze Instytucji Zarządzającej. Mogłoby się wydawać, że jest to wygodne rozwiązanie dla pracodawcy, który pomija w ten sposób czasochłonny proces konsultacji z załogą. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zaangażowanie osób zatrudnionych w ten wybór jest korzystne dla obu stron. Pracownicy mogą w ten sposób wyrazić swoje potrzeby i zwrócić uwagę na najważniejsze z ich perspektywy kryteria wyboru. Pracodawca w tym samym momencie wzmacnia zaangażowanie pracowników, zdejmuje z siebie przynajmniej część odpowiedzialności za wybór oraz chroni przed ewentualnym roszczeniami w przyszłości, gdyby okazało się, że wybór nie był do końca trafiony.





Warto jak najszybciej przeprowadzić nawet spóźnione konsultacje z reprezentacją osób zatrudnionych, tak aby kolejne kroki wdrożenia realizować już z poparciem strony pracowniczej.

Polecamy: PPK dla pracownika

Przesunięte terminy dla II tury PPK

Zmiana terminów na wdrożenie PPK dla podmiotów z II tury (przypomnijmy, chodzi o firmy, które według stanu na dzień 30.06.2019 zatrudniały powyżej 50 osób), przyniosła im chwilę wytchnienia i możliwość skupienia się na bardziej palących problemach, wynikających z sytuacje epidemicznej. Walka o przetrwanie i organizacja pracy w nowej normalności pochłonęły uwagę zarządów, które z ulgą przyjęły informację o wydłużeniu terminów na wdrożenie PPK. Jednak przesunięcie myślenia o wdrożeniu PPK „na przyszłość”, już się zakończyło i pracodawcy muszą pochylić się nad swoimi nowymi obowiązkami związanymi z PPK.

Wdrożenie PPK w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 osób pierwotnie miało zakończyć się 11 maja, który wskazany był w ustawie o PPK jako ostatni dzień na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Z powodu sytuacji epidemicznej, Sejm wydłużył terminy wdrożenia PPK w ramach ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową. Zmiany te weszły w życie już po terminie, w którym pracodawcy powinni byli zakończyć konsultacje z reprezentacją osób zatrudnionych. Mimo to, spodziewając się przesunięcia terminów, które jako propozycja PFR S.A., były komunikowane przez portal mojeppk.pl jeszcze przed wejściem w życie zmian, wielu pracodawców odłożyło proces konsultacji na przyszłość. Czas się skończył – w piątek minął ustawowy termin, aby dopełnić tego obowiązku według nowych, przedłużonych terminów.

Wspólne terminy podmiotów z II i III tury

Ten sam termin, 25 września, obowiązywał podmioty należące do III etapu wdrożenia PPK, czyli zatrudniające co najmniej 20 osób (na dzień 31.12.2019). Tak samo wspólny termin obowiązuje na zawarcie umów o zarządzanie PPK (najpóźniej do 27 października) oraz o prowadzenie PPK (najpóźniej do 10 listopada). Nałożenie się na siebie dwóch etapów wdrożenia to dodatkowy aspekt, który sprawia, że wdrożenie PPK może być większym wyzwaniem niż pierwotnie planowano i to zarówno dla pracodawców, jak i instytucji zarządzających. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób konkurują o uwagę i zasoby instytucji zarządzających, niezbędne do indywidualnego przedstawienia oferty, czy przeprowadzenia szkoleń, z przedsiębiorstwami zatrudniającymi powyżej 20 osób, dla których trwa nieprzesunięty okres wdrażania PPK.