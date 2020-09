Aplikacja iPPK z dostępem do konta w PPK dla każdego pracownika

Do czego służy iPPK?

Aplikacja iPPK służy do administrowania PPK. Za jej pośrednictwem dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie PPK (umowa o zarządzanie PPK zostaje podpisana elektronicznie poprzez platformę www.naszeppk.compensa.pl). Po podpisaniu i zatwierdzeniu pierwszej umowy, czyli umowy o zarządzanie PPK, do administratora wskazanego w procesie zawierania umowy zostanie przesłany link do zalogowania się w iPPK. Aplikacja jest bowiem niezbędna do zawarcia kolejnej umowy z instytucją finansową.

Podmiot zatrudniający wczytując do iPPK listę zatrudnionych pracowników, zawiera umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Każda zmiana na liście zatrudnionych powinna być odnotowywana w aplikacji. Ponadto, zamieszcza się w niej informacje o złożonych deklaracjach o rezygnacji z dokonywania wpłat w PPK, a także wnioskach o przystąpienie do programu przez osoby od 55. do 69. roku życia.





Dodatkową funkcją jaką pełni aplikacja jest udostępnianie wszystkim uczestnikom PPK (a więc osobom zatrudnionym, które przystępują do programu) informacji na temat stanu ich rachunku.

Dostęp dla uczestników PPK

Każda instytucja finansowa prowadząca PPK zakłada wszystkim przystępującym do oszczędzania w PPK uczestnikom imienny rachunek. Na to konto wpływają wpłaty pracownika (2-4%), pracodawcy (1,5-4%) oraz wpłat państwa (wpłata powitalna 250 zł i wpłaty roczne 240 zł). Ustawa o PPK zapewnia prywatny charakter gromadzonych środków, które można w każdym czasie wypłacić i podlegają dziedziczeniu. Dla pracowników duże znaczenie ma więc bieżący dostęp do ich indywidualnych rachunków. Instytucje finansowe obsługujące PPK są zobligowane do umożliwienia uczestnikom programu wglądu w swoje konta za pośrednictwem Internetu. Nałożony jest na nie również obowiązek informacyjny w tym temacie. W związku z tym Compensa Życie wyposażyła w taką funkcjonalność aplikację iPPK. Aby znaleźć się na swoim rachunku, należy znać swój login i hasło. Jak je uzyskać?

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, każdy pracownik niezwłocznie otrzyma pakiet powitalny zawierający najważniejsze informacje, m.in. dane dotyczące logowania w aplikacji. Jest to numer uczestnika oraz adres strony iPPK do logowania. Przede wszystkim pracownik musi mieć przekazane takie dane, jak: dane instytucji finansowej oraz podmiotu zatrudniającego, wysokość wpłat do PPK, informację o możliwości złożenia przez siebie dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na rachunku, a także trybie składania dyspozycji.

Pracownicy mają więc wgląd w historię wpłat do PPK wzbogaconą o możliwość dokonania zmian w zakresie wysokości wpłaty dodatkowej pracownika albo odwołania wpłaty dodatkowej, rezygnacji z PPK czy przywrócenia PPK.