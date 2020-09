Compensa Życie jako instytucja finansowa PPK – kompleksowe wsparcie we wdrożeniu i zarządzaniu

Czym są instytucje finansowe w rozumieniu ustawy o PPK?

Aby zrozumieć rolę Compensy Życie we wdrażaniu PPK, należy na wstępie nakreślić, czym są instytucje finansowe. Otóż, nie da się przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych bez udziału instytucji finansowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o PPK jest nią:

fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne,

zakład ubezpieczeń.

Wszystkie instytucje finansowe oferujące PPK znajdują się w ewidencji PPK prowadzonej na stronie: https://www.mojeppk.pl/. Aby instytucja mogła być umieszczona w ewidencji, musi spełniać szereg rygorystycznych warunków. Tak ważne zadanie, jak zarządzanie i prowadzenie PPK, powierza się podmiotom, które posiadają odpowiednie doświadczenie, spełniają wymóg kapitałowy oraz zarządzają odpowiednią liczbą funduszy zdefiniowanej daty.





Wymagania ustawowe dla instytucji finansowej PPK:

posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych; spełnienie wymogów, o których mowa w art. 38 lub art. 39 (zarządzanie co najmniej 8. funduszami lub subfunduszami zdefiniowanej daty).

Aktualnie powyższe kryteria spełnia 20 podmiotów. Tylko te instytucje, które znajdują się w ewidencji PPK mogą zostać wybrane przez firmy do zarządzania w imieniu i na rzecz ich pracowników Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jedną z instytucji oferujących PPK jest właśnie Compensa Życie – wiarygodna marka działająca na polskim rynku od 1990 r. Przynależy do wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej – Vienna Insurance Group z 200-letnim doświadczeniem. Vienna Insurance Group posiada rating A+ ze stabilną perspektywą, nadany przez agencję Standard&Poor’s.

Instytucje finansowe w zakresie działalności dotyczącej PPK są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF bada zgodność z prawem oraz interesem uczestników PPK.

Compensa Życie zakłada imienne rachunki PPK dla każdego uczestnika PPK (pracownika firmy wdrażającej program). Na rachunku gromadzone są oszczędności. Składają się na nie wpłaty uczestnika PPK, pracodawcy oraz państwa. Co dzieje się z tymi środkami?

Są one zarządzane przez instytucję poprzez inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna tych funduszy jest ściśle powiązana z wiekiem uczestnika programu. Im wyższy wiek danej osoby, tym polityka będzie stawała się coraz mniej ryzykowna. Co istotne, uczestnik PPK zawsze może zmienić fundusz zdefiniowanej daty na bardziej lub mniej ryzykowny niż ten, który został przypisany do jego wieku.

Compensa Życie dysponuje 8. ubezpieczeniowymi funduszami zdefiniowanej daty skonstruowanymi w sposób maksymalizujący zyski dla młodych uczestników programu, a dla starszych z nich ograniczający ryzyko przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa środków.

Wsparcie we wdrożeniu i zarządzaniu PPK

Mocną stroną Compensy Życie jest wsparcie firm we wdrażaniu PPK. Skupia się na bezpiecznym, szybkim i bezproblemowym procesie przystępowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych kolejnych podmiotów zatrudniających. Pomaga w tym zdobyte już doświadczenie w efektywnym wprowadzaniu programów ubezpieczeniowych w firmach z dużymi grupami pracowników w strukturach rozproszonych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ tej jesieni ogromna rzesza firm musi podpisać umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zarówno klientowi jak i instytucji zależy więc na czytelnych zasadach współpracy i nieskomplikowanej procedurze wdrażania PPK.

Warto podkreślić, że wybór instytucji finansowej to ważna decyzja, ponieważ podmiot ten będzie zarządzał oszczędnościami pracowników danej firmy. Co istotne, Compensa Życie to jedyny ubezpieczyciel spośród wszystkich 20. instytucji finansowych PPK. Przejawia się to szczególnym wsparciem klientów w każdym aspekcie życia. Wyróżniające w ofercie Compensy Życie jest bowiem połączenie PPK z dodatkową ochroną w postaci ubezpieczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń (takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku) z sumą ubezpieczenia do 100 000 zł.

Po wyborze oferty Compensy Życie jako instytucji finansowej zarządzającej PPK można zapisać się do programu telefonicznie bądź przez Internet. Niezwykle pomocna jest przy tym rozbudowana sieć doradców gwarantujących profesjonalne i przyjazne wdrożenie procesu w firmie oraz wsparcie we wszelkich sprawach związanych z programem. Zapraszamy do kontaktu z opiekunem firmy w Compensie bądź z Biurem PPK.

Kolejne udogodnienie stanowią przyjazne i sprawdzone narzędzia obsługowe dla pracodawcy i pracownika (https://mojeppk.compensa.pl/, https://www.compensa.pl/ppk/, bezpłatna aplikacja iPPK). Przez cały proces wprowadzania PPK w firmie oraz zarządzania na dalszym etapie udziału w programie klient ma dostęp do ekspertów, którzy pomogą w rozwiązaniu każdego problemu. Co więcej, zarówno pracodawca jak i pracownik ma dostęp do PPK 24 godziny 7 dni w tygodniu za pośrednictwem aplikacji iPPK.

Bardzo ważną rolę odgrywa edukacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, stąd Compensa Życie chętnie prowadzi liczne bezpłatne szkolenia i spotkania online. Klienci najbardziej cenią sobie szkolenia dedykowane ich firmom, przeprowadzane w obecności wszystkich pracowników. Szczególnie istotne jest przeszkolenie działów HR, które są odpowiedzialne za obsługę PPK.

