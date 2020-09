Terminy przystąpienia do PPK – przypomnienie o obowiązku każdego pracodawcy

Czym w skrócie jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią program długoterminowego oszczędzania. Niektórzy nazywają to oszczędzaniem na emeryturę, bowiem środki zgromadzone w ramach PPK mogą być wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Nie wiążą się one jednak w żaden sposób z emeryturą. Nie ma też konieczności wypłaty po ukończeniu 60 lat. Co do zasady można to zrobić w dowolnym momencie.

PPK to odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i ryzyko ubóstwa emerytalnego Polaków. Program ma zapewnić dodatkowe pieniądze niezbędne do godnego życia na emeryturze. PPK oferowane jest przez 20 instytucji finansowych spełniających szereg rygorystycznych wymagań, a wszystko to w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych środków. Compensa Życie, jedyny w tym gronie ubezpieczyciel, oprócz standardowej oferty zapewnia oszczędzającym w PPK dodatkową ochronę ubezpieczeniową.





Jak przystąpić do PPK?

Do PPK w wieku od 18. roku życia mogą przystąpić:

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (a więc pracownicy),

nakładcy,

pracujący członkowie spółdzielni,

zleceniobiorcy,

członkowie rad nadzorczych.

Aby osoby te mogły przystąpić do oszczędzania, podmiot je zatrudniający musi wdrożyć PPK. Po wprowadzeniu programu zostaną one automatycznie zapisane. Każdy może oczywiście zrezygnować z programu, podpisując deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co istotne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić do oszczędzania. W takim przypadku podpisuje się wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wyjątkiem od automatycznego zapisu jest przystąpienie do programu osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ma więcej niż 70 lat. Może ona w dowolnym momencie przystąpić do PPK, podpisując wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie jest więc automatycznie zapisywana razem z innymi zatrudnionymi w danym podmiocie.

Terminy rozpoczęcia stosowania ustawy o PPK

Terminy wdrażania PPK przedstawiają się następująco:

1 lipca 2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób, 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Od wyżej wskazanych dat ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczyna być stosowana w stosunku do wymienionych podmiotów. Jednak nie są to daty, od których osoby zatrudnione w danym podmiocie rozpoczynają oszczędzanie na rachunku PPK. W tym celu niezbędne jest jeszcze podpisanie przez pracodawcę z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK, a więc osób zatrudnionych.