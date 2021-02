Najniższa emerytura 2021 i kto ma do niej prawo?

Ile wynosi najniższa emerytura w 2021?

W 2021 r. najniższa emerytura wynosi 1250 zł. Jest to kwota brutto. Netto jest to około 1000 zł. Minimalna emerytura wzrosła o 50 zł w stosunku do 2020 r. Do końca lutego wynosi 1200 zł. Nowa wysokość obowiązuje od 1 marca 2021 r.

Jest to również kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej i emerytury matczynej (mama 4 plus), które również w 2021 r. wzrosną z 1200 zł do 1250 zł. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 900 zł do 937,50 zł.





Waloryzacja emerytur 2021

Waloryzacja emerytur i rent następuje każdego roku z dniem 1 marca. W 2021 r. wskaźnik waloryzacji wynosi 3,84%, przy czym gwarantuje się minimalną podwyżkę na poziomie 50 zł. Jeśli z obliczeń procentowych wynik będzie wyższy niż 50 zł, wówczas stosuje się waloryzację procentową.

Najniższa emerytura w Polsce - komu się należy?

Wysokość emerytury, którą ZUS wyliczy dla emeryta, zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli emeryt osiągnął wiek emerytalny i przepracował odpowiednią liczbę lat, a zgromadzony kapitał pozwala na wypłatę niższego świadczenia niż najniższa emerytura, wówczas ZUS wyrównuje mu tę kwotę do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury.

W Polsce otrzymanie minimalnej emerytury wymaga osiągnięcia wieku emerytalnego oraz przepracowania odpowiedniej liczby lat (okresy składkowe i nieskładkowe). Wiek emerytalny różni się w zależności od płci osoby ubezpieczonej. Obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Wiek emerytalny w Polsce 2020/2021 Ile lat minimum należy przepracować, aby otrzymać emeryturę?

Ile lat pracy minimum do najniższej emerytury?

Staż pracy czyli liczba lat składkowych i nieskładkowych dla kobiet wynosi 20, a dla mężczyzn 25. Należy przy tym mieć na uwadze, że okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych. Co gdy emeryt nie spełnia warunku związanego ze stażem pracy? ZUS nie ma obowiązku wypłacić mu minimalnej emerytury. Oblicza ją zgodnie z posiadanym kapitałem. Często są to bardzo niskie emerytury – ich kwota może nawet osiągać np. 30 gr.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 53)