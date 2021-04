Zaproszenie a praca cudzoziemca w Polsce - jakie są ograniczenia prawne?

Zaproszenia a praca cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy w polskim konsulacie. Wiza taka nie wyklucza podjęcia pracy w Polsce. Należy jednak spełnić pewne warunki. Są też ograniczenia. Jakie? Odpowiadamy.

Czym jest zaproszenie dla cudzoziemca?

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski. Do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. Zapraszający zobowiązany jest również do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Jeżeli chodzi o koszty związane z pobytem, zaliczają się do nich koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto, zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zaproszenie i wiza

Zaproszenie nie jest dokumentem dającym prawo do wjazdu do Polski, aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę (jeśli w jego przypadku jest ona wymagana). Chodzi tu o wizę, której cel wydania jest oznaczony numerem „02”, czyli gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół. Dotyczy to zarówno wiz Schengen („C”), jak i wiz krajowych („D”).

Zaproszenie nie jest także dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Jednak, gdy cudzoziemiec przyjedzie do Polski na podstawie wizy wydanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół („02”) może pracować pod warunkiem zarejestrowanego dla niego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub posiadania zezwolenia na pracę.

Zaproszenie a zezwolenie na pobyt i pracę

Ważnym ograniczeniem dla cudzoziemców przebywających i pracujących na podstawie wizy wydanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół („02”) i zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest to, że nie mogą oni ubiegać się o zezwolenie jednolite (na pobyt i pracę).

Przepisy stanowią, że cudzoziemcy:

przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, lub

przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

nie mogą ubiegać się o takie zezwolenie.

Zaproszenie - kto może zaprosić?

Zapraszającym może być:

obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub

cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca zapraszający powinien wystąpić z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Organem właściwym do wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Informacji na temat uzyskania zaproszenia dla cudzoziemców udzielają pracownicy urzędów wojewódzkich w wydziale do spraw cudzoziemców.

