REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Zatrudnianie i zwalnianie » Jak zwolnić pracownika, który nie przychodzi do pracy?

Jak zwolnić pracownika, który nie przychodzi do pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 lutego 2026, 16:28
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
pracownik nie przychodzi do pracy co robić jak zwolnić nieobecność pracownika
Pracownik nie przychodzi do pracy - co robić? Jak zwolnić pracownika za nieobecność w pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli pracownik nie przychodzi do pracy, nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Pracodawca może nałożyć na niego kary porządkowe. Jak go zwolnić? Znaczenie ma tutaj rodzaj nieobecności. Jeśli jest usprawiedliwiona, pracodawca posłuży się inną podstawą prawną, a jeśli jest nieusprawiedliwiona, może zwolnić go dyscyplinarnie.

Pracownik nie przychodzi do pracy - co robić?

Pracownik, który nie przychodzi do pracy powinien usprawiedliwić swoją nieobecność. Jeśli jest to choroba, wymagane jest zwolnienie lekarskie. O tym, jakie są sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy przeczytasz w poniższym artykule. Gdy pracownik nie przychodzi do pracy i nie usprawiedliwia tej nieobecności, pracodawca może nałożyć na niego kary porządkowe. Dodatkowo, pracownik może odpowiadać materialnie za szkody, jakie pracodawca poniósł w wyniku zaniechania pracownika. W szczególnych sytuacjach nieobecność w pracy może być przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. A co z przedłużającą się nieobecnością z powodu choroby? Czy pracodawca może rozwiązać umowę?

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy

Jak już zostało wspomniane nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia nagany i kary pieniężnej. Podstawą do nałożenia kary jest art. 108 §1 i §2 Kodeksu pracy:

Art. 108 § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Kara pieniężna za nieobecność w pracy

Jedną z bardziej dotkliwych kar dla pracownika jest kara pieniężna. Ile wynosi za nieobecność w pracy? Liczona jest za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności. Nie może jednak przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Natomiast w sumie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z art. 87 § 1 pkt 1–3 KP (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi). Pracodawca pieniądze z kar przeznacza na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyscyplinarka z powodu nieobecności w pracy

Najbardziej dotkliwą konsekwencją nieobecności pracownika w pracy bez usprawiedliwienia jest rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Postępowanie pracownika traktowane jest bowiem jak ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

REKLAMA

Art. 52. [Rozwiązanie z winy pracownika] § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy

Przedłużająca się nieobecność w pracy, nawet jeśli jest usprawiedliwiona, również może stanowić powód rozwiązania umowy z pracownikiem. Ustawodawca chroni bowiem pracodawcę przed koniecznością zatrudniania osoby, której bardzo długo nie ma w pracy. Można tutaj zastosować tryb rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych. Traktuje o tym art. 53 § 1 pkt 1 KP. Pracodawca może na podstawie tego przepisu zwolnić osobę, która jest niezdolna do pracy dłużej niż 3 miesiące, a była u niego zatrudniona krócej niż 6 miesięcy. W przypadku dłuższego okresu zatrudnienia albo niezdolności powstałej na skutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej dopuszcza się zwolnienie pracownika, którego niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (maksymalnie 182 dni w roku) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (182 dni + 3 miesiące).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 53.[Rozwiązanie z przyczyn niezawinionych] § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Należy pamiętać, że nie można zastosować tego trybu, gdy pracownik po długiej nieobecności wróci do pracy. Co więcej, jeśli pracownik zostanie zwolniony, a następnie ustaną przyczyny jego nieobecności i zwróci się on w czasie 6 miesięcy od zwolnienia z pracy o ponowne zatrudnienie, pracodawca powinien niezwłocznie przywrócić go do pracy.

Zobacz również:
Powiązane
Nieobecność w pracy. Wezwanie urzędu, sądu, policji – jak się usprawiedliwić
Nieobecność w pracy. Wezwanie urzędu, sądu, policji – jak się usprawiedliwić
ZUS alarmuje: coraz częściej zaburzenia psychiczne są przyczyną nieobecności w pracy
ZUS alarmuje: coraz częściej zaburzenia psychiczne są przyczyną nieobecności w pracy
Jak prawidłowo usprawiedliwić nieobecności w pracy. Co grozi w razie zaniedbania tego obowiązku?
Jak prawidłowo usprawiedliwić nieobecności w pracy. Co grozi w razie zaniedbania tego obowiązku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
AI zmienia rynek pracy. Jakie kompetencje zdecydują o stabilnym zatrudnieniu?
14 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnej zmiany. Choć bezrobocie nadal pozostaje niskie, dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują trend wzrostowy. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to efekt głębokiej transformacji, w której kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?

REKLAMA

Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!
Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

REKLAMA

Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?
Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA